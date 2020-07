¡Y comenzó la fiesta de celebración del título del Real Madrid!

This are the moments I live and die for 👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️



Realmadrid ♥️👑#HalaMadridpic.twitter.com/NRusKX5p5C