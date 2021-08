Video: árbitro sufre dolorosa lesión y lo cambian en pleno partido

El fútbol suele hacer su llamado cada fin de semana. Desde todos los rincones de Latinoamérica los fanáticos del deporte se reúnen frente al televisor –al estadio todavía es difícil ir. El templo tiene que esperar– para ver e hinchar por sus equipos predilectos.

(Lea también: ¿Es viable el canje Lucho Díaz-James Rodríguez? Esto opina el DT del Porto).

En muchas ocasiones los partidos quedan en el recuerdo por la calidad de las jugadas o por la gran manufactura de las anotaciones. A veces, por supuesto, el ‘dolor ajeno’ suele dejar encuentros en la memoria de los futboleros.



Y esto, justamente, fue lo que ocurrió en un partido de la segunda división de Argentina.

Uno que se amarra los zapatos y el juez que se cae

Este sábado se llevó a cabo un encuentro de la segunda división de Argentina entre los equipos Maipú vs. Tigre. No fue el partido más atractivo de la jornada: Tigre ganó con un marcador holgado de 0-4.



Sin embargo, un suceso escabroso no pasó desapercibido.



Cuando corría el minuto 23 del primer tiempo ocurrió una escena que, si no fuera por el doloroso desenlace, pareciera una broma de pésimo gusto.

(Le puede interesar: Atalanta paró en seco y se fue en blanco contra el Bolonia).

José Carreras, el árbitro del encuentro, trotó de espaldas con toda confianza sin percatarse que un jugador de Tigre se agachó justo en ese momento para amarrarse un zapato.



Carreras se estrelló contra la humanidad acurrucada del jugador y cayó de espaldas con tan mala fortuna que, al intentar poner el brazo contra el suelo para suavizar la caída, ‘se le salió el codo’.



Tras el partido se supo que sufrió una luxación en el codo derecho.

Así se lesionó José Carreras, árbitro de Deportivo Maipú-Tigre!



No pedí nacer en Argentina, solo tuve el privilegio. 🇦🇷⚽pic.twitter.com/zAxAMafLsK — Fodboldworld (@fodboldword) August 28, 2021

Las quejas del árbitro alertaron a los jugadores y al equipo médico del Maipú, el cual entró a atenderlo. Carreras no podía mover los brazos y su gesto de dolor era casi indescriptible.



¿El diagnóstico? Cambio de árbitro. No había de otra.



Mientras Carreras era atendido, las imágenes televisivas del partido seguían de cerca los ejercicios de calentamiento de Pablo Núñez, el cuarto árbitro y quien era el encargado de reemplazar al colegiado principal tras el accidente.



Diez minutos después, Núñez entró y el partido se reanudó. Carreras, según el diario ‘Olé’, salió de inmediato a un hospital para hacerse una radiografía y conocer la magnitud de la caída.

(Puede leer: El emotivo mensaje de Fifa e Infantino a René Higuita por su cumpleaños).

“Estoy con mucho dolor, pero bien. Se luxó el codo según lo que me dijeron los médicos y me voy a hacer unas placas”, indicó en plena transmisión ante los micrófonos del canal ‘TyC Sports’.

