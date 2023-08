La estadounidense Tori Penso, colegiada designada para la final entre España e Inglaterra del próximo domingo, opina que el fenómeno que ha supuesto este

Mundial de Fútbol de Australia y Nueva Zelanda es “asombroso” y que ha cambiado el fútbol femenino para siempre.

Penso, que ya arbitró la semifinal entre las inglesas y las anfitrionas del miércoles, se mostró sorprendida y emocionada en una entrevista con la organización por su designación para la gran cita del domingo.

Lágrimas

"Cuando (Pierluigi) Colli na levantó la camiseta con los nombres y le dio la vuelta para mostrar mi nombre, me derretí", confesó. La natural de Florida declaró que no hay nada mejor que el momento que está viviendo ella y sus compañeras.



"Ha habido mucho apoyo para mí y para toda la 'tripulación', y es que no embarcarnos en algo innovador que nunca olvidaremos" comentó la árbitra. También agradeció el calor de los familiares y amigos que las ha llevado hasta ahí. Penso explica que el concepto "pionero" define a alguien que forja un camino, pero que este no es un esfuerzo solitario.



La árbitra matizó diciendo que: "Puede que seas el primero en allanar el camino, pero lo estás haciendo sobre los hombros de gigantes antes que tú". Sobre el fenómeno

mundial que está siendo este torneo,



Penso afirmó que lo de este Mundial está siendo "asombroso", y que las 75.000 personas presentes en ese partido de semifinales con Australia, demuestran que el fútbol "ha cambiado para siempre".

