Cinco goles en cinco jornadas completan el mejor inicio liguero de la carrera de Álvaro

Morata, el MVP del último derbi contra el Real Madrid, directo a la cima de la clasificación de máximos goleadores de esta temporada, a la altura de Jude Bellingham y Robert Lewandowski con un encuentro menos, con el mejor promedio goleador por 90 minutos y dentro del 'top' cinco en ese sentido en las grandes Ligas europeas.

Dos cabezazos, uno en el minuto 4 y otro a los 32 segundos del inicio de la segunda parte, agrandaron las cifras y la trascendencia del atacante madrileño en la puesta en escena de este curso.

(Luis Díaz alcanza cifras millonarias: está entre los jugadores más caros del mundo)(Murió el exfutbolista colombiano que balearon en medio de violento robo en Valledupar(

El gran detalle

Ya marcó una diana en el 3-1 del principio de la Liga al Granada y otras dos en el 0-7 con el que se impuso al Rayo, entonces como suplente dentro de la competencia por una plaza en el esquema de Diego Simeone entre él y Memphis Depay.



"Necesito sentirme importante. Ahora, este año me siento más importante que otros años aquí. Esperamos que sigamos ganando, porque tengo muchas ganas de ganar un título con la camiseta del Atleti", expresó minutos después del triunfo ante el Real Madrid en declaraciones a 'Dazn', tras firmar su doblete número 21, el sexto con el club rojiblanco, con el que ya ha marcado 42 goles en 112 duelos entre todas las competiciones. ¿Y por qué se siente más importante?

Facebook Twitter Linkedin

Alvaro Morata. Foto: afp



"Quizá también soy más mayor. Tengo más madurez. Igual, mis compañeros me ven de una manera diferente. He vivido más experiencias en los años anteriores y al final yo soy persona y me afecta. He llegado aquí, a un club como el Atleti, que quien me conoce sabe lo que he pensado durante toda mi vida. Cada vez noto más el apoyo del gente del Atleti, cada vez me conocen más como persona y eso me ayuda a hacer mejor mi trabajo", expuso.

Buen detalle

Morata salía en su carro y fue abordado por varios aficionados, entre ellos, un niño, quien le pidió que le firmara una cartelera y la camiseta que llevaba puesta.



El jugador tomó la iniciativa, sacó de su morral una camiseta del Atlético de Madrid, se la firmó y se la regaló.



El niño se fue feliz a buscar a su papá en medio de lágrimas.

(Shakira y Piqué, insólito: echaron a cocinero porque no preparó un pollo)