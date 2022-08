El árbitro Alex Cajas del partido entre Macará y el Aucas fue agredido este sábado por integrantes del cuerpo técnico del Macará, porque el juez pitó un penalti a favor del Aucas, pero en la siguiente acción pitó otro penalti a favor del Macará en un partido que terminó igualado a uno.

El puñetazo contra el árbitro

El árbitro fue golpeado, entre otros, por el preparador de porteros del Macará, Héctor Chiriboga, quien le dio un tremendo puñetazo después de que el juez pitara el penalti a favor del Aucas por una falta que dejó dudas aun sobre las imágenes, a pesar de las repeticiones en el canal que trasmitió el encuentro, pero que el juez confirmó como falta a través del VAR.



Tras varios minutos de paralización se reanudó el encuentro, con el cobro del penalti por parte de Luis Cangá, en el minuto 90+10, pero en la siguiente acción se produjo una nueva falta penalti, en el área del Aucas.



Cajas decretó el penalti, que lo cobró y anotó el uruguayo Facundo Rodríguez, en el minuto 90+13 para el empate definitivo. El juez ordenó tres minutos más de juego, pero el partido concluyó con empate en medio de los reclamos de los jugadores de ambos equipos.



Momento exacto donde el juez central Alex Cajas fue agredido por Héctor Lautaro Chiriboga.

Imperdonable. pic.twitter.com/ouqIr1UeEZ — Anali Vasco (@AnaliVasco) August 21, 2022

🇪🇨 | VIOLENCIA EN UN PARTIDO DE FÚTBOL EN ECUADOR:



En un partido entre Macará Vs. Aucas el árbitro central Alex Cajas fue agredido por un elemento del cuerpo técnico de Macará. pic.twitter.com/SuktYRvWJY — Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) August 21, 2022

Los árbitros protestan

Los árbitros profesionales de Ecuador decidieron paralizar su participación desde este domingo en el campeonato ecuatoriano, tras la agresión que sufrió el sábado, el

árbitro Alex Cajas, en el partido entre Macará y Aucas, mientras la Liga Pro no comparte dicha medida.



"Ante la cobarde y salvaje agresión a nuestro compañero Alex Cajas, todos los árbitros, en rechazo y solidaridad a lo acontecido, hemos decidido no presentarnos a dirigir en los cuatro partidos restantes de la séptima fecha de la segunda fase", señala el comunicado de los árbitros.



La comunicación la dirigieron a Rogger Zambrano, presidente de la Comisión Nacional de Árbitros, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Mientras que Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Pro, que organiza por cuarta temporada consecutiva el campeonato ecuatoriano, tras lo sucedido durante el partido entre Macará y Aucas, hizo público su "total y absoluto rechazo" a las agresiones.



"Más aún que en este caso no es de una barra o alguien extraño a la programación, sino de alguien autorizado a estar en la banca, una vergüenza tremenda esta cobarde agresión", resaltó Loor.



Tras la resolución de los jueces, Loor publicó en Twitter: "Hace pocas horas hubo un acto bochornoso que evidentemente será sancionado. La Comisión Disciplinaria sesiona el martes. Por qué tomar esta medida de hecho perjudicando a todos antes de eso?. Tiene que haber criterio para decidir estas cosas. Ya tenemos un problema que resolver, ahora otro más?".

Como ya lo dije en tuits anteriores, nosotros NO vamos a permitir que estas cosas se repitan. Pero una vez mas, fue alguien DENTRO de la programación que cometió este bochornoso acto. Es evidentemente que habrá una drástica sanción pero TODAVÍA NO SESIONA LA CD! Sin embargo… pic.twitter.com/9uONHL5VVU — Miguel Angel Loor (@miguelloor) August 21, 2022

Habla la Federación

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) hizo público este domingo su rechazo total y extendió su solidaridad al árbitro Alex Cajas, tras ser agredido el sábado, durante el partido entre Macará y Aucas, mientras el club Macará precisó que aceptará la sanción que se le imponga.



"Repudiamos todo tipo de agresión, física o verbal, y hechos que atenten contra la integridad de todos los actores del fútbol ecuatoriano, y que empañan el buen nombre y prestigio de nuestro deporte", indicó la FEF al extender su "solidaridad con el árbitro Alex Cajas, quien tras realizarse los chequeos médicos de rigor se encuentra estable".



Por su parte, el club Macará, en el que milita el agresor en calidad de preparador de porteros, expresó en un comunicado su "rechazo total acerca de los actos de violencia en el fútbol ecuatoriano y, en particular, el sucedido durante el partido entre nuestro club y el Aucas".



Añadió que el club "acatará la sanción que le imponga la Comisión Disciplinaria al agresor en base a los reglamentos existentes para juzgar este tipo de actos", y que también "aplicará las sanciones establecidas en nuestro Reglamento interno, como muestra práctica de respaldo al referato ecuatoriano".



A la agresión de Cajas, se suma la de su colega Diego Lara, que fue atacado por fanáticos del Deportivo Quito de la segunda división local, quienes ingresaron en la cancha del estadio Olímpico "Atahualpa", de Quito, tras el empate por 2-2 con el Espoli, también de la capital ecuatoriana.

🚨⚽️🇪🇨¡LAMENTABLE!



Hinchas del Deportivo Quito 🔵🔴 invadieron la cancha y agredieron al árbitro del encuentro.



Sucedió en el Estadio 🏟 Olímpico Atahualpa, en el duelo ante Espoli.pic.twitter.com/grMU0oMT7Y — StudioFútbol ⚽ (@StudioFutbol) August 7, 2022

Los árbitros se negaron a pitar los partidos de la segunda categoría, Superliga femenina y categorías formativas, pues consideraron poco justa la suspensión de tres partidos al Deportivo Quito para actuar de local en el "Atahualpa", pero sí podrá jugar sin público en otro estadio, además de una multa de 200 dólares.



A los árbitros ecuatorianos no les ha ido bien en los últimos años, pues en contadas ocasiones fueron designados desde la Confederación Sudamericana de Fútbol (CSF) para pitar partidos de las eliminatorias sudamericanas, Copa América, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

*Con EFE