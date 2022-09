La periodista Jessica Dias, de 'ESPN Brasil', fue víctima de acoso sexual mientras estaba en la transmisión previa al partido de la semifinal de Copa Libertadores entre Flamengo y Vélez, que dejó al cuadro brasileño en la final del certamen.

Durante su reporte, junto a los aficionados del cuadro local, un hincha se acercó y le dio deliberadamente un beso en su mejilla, tal como quedó registrado en las imágenes de 'ESPN'.



Antes, denuncia la mujer, ya había sido víctima de insultos.



El video del momento y el testimonio de la reportera son certeros.



(No deje de leer: ¿Piqué quedó atrás? Inesperada reacción de Shakira al preguntarle por Clara Chía).

Indignante acto

Facebook Twitter Linkedin

Tan solo 2 de cada 100 mujeres hacen alguna denuncia de acoso sexual laboral a través de los mecanismos de la misma empresa. Foto: iStock

En las imágenes de la transmisión se vio como el hincha del Flamengo besó a la mujer sin su consentimiento.



Luego, al terminar el reporte, los compañeros en estudio se solidarizaron por lo ocurrido.



Según reportes de prensa local, el hombre, de nombre Marcelo Benevides Silva, fue detenido por la Policía. Actualmente, tras una audiencia de custodia, el sujeto permanece en prisión preventiva.



El aficionado fue acusado de acoso sexual.



(Además: Rigoberto Urán celebra: el dineral que recibe por ganar en la Vuelta a España).

A repórter Jéssica Dias, da ESPN, foi assediada ao vivo por um lixo humano que suja a camisa do Flamengo com atos repugnantes como este. pic.twitter.com/bHnHKtYUeH — Paulo Pacheco (@ppacheco1) September 7, 2022

'No fue solo un besito en el rostro'

La reportera les dijo a las autoridades que antes de la transmisión ya había sido insultada y sometida a tocamientos del sujeto.



"No fue solo un besito en el rostro. No. Antes hubo muchos insultos y tocamientos porque la transmisión estaba demorada. Pedí calma para que no se quedara insultando, eso no era necesario. Vinieron los 'pedidos de disculpa' con caricias en los hombros y un beso. Estaba lista para ser llamada para el enlace y mantuve la compostura, existe una logística que exige concentración. Luego, otro intento de beso en el hombro. Me quité y mi camarógrafo llamó su atención. El último acto fue el beso en el rostro. Que podría haber sido en la boca y no cambiaría nada", relató la mujer en su cuenta de Instagram.



"Sufrí acoso sexual mientras trabajaba y eso es un crimen. Yo no quería ningún beso, no quería cariño, no quería pasar tres horas en una comisaría. Yo solo quería trabajar. El ser humano que hizo eso estaba con un hijo menor de edad que se disculpó por él. El niño no tiene la culpa, no castiguen a su familia", concluyó Dias.

Más noticias de Deportes

DEPORTES

*Con información de Futbolred