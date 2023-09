David Bechkamn y Victoria conforman una de las parejas más reconocidas en el mundo del deporte y de los famosos a nivel mundial. Por eso cada nuevo detalles en torno a la pareja generan gran impacto mediático y entre los fans.

Netflix aprovechó la fama de la pareja y realizó una producción en la que se cuentan detalles hasta ahora inéditos de esta relación.

David Beckham y Victoria. Foto: EL TIEMPO

Ha sido Victoria la que reveló que el comienzo de su relación no fue nada fácil y que incluso tenían que verse a escondidas, en estacionamientos.



“Mi manager me seguía diciendo: ‘Intenta mantenerlo en secreto’. Así que quedábamos en parkings. No es tan feo como parece”, reveló la ex-Spice Girl en el el tráiler de la serie.



La madre del exfutbolista, Sandra Georgina West, reveló que tuvo miedo de “perderlo todo” cuando su hijo comenzó a salir con Victoria, un miedo relacionado al distanciamiento de David con el fútbol.



“Nos preocupaba perder todo lo logrado, porque el fútbol era lo primero y, de repente, ya no”, dijo Sandra.



Beckham’ se estrenará el próximo 4 de octubre en Netflix. El documental será dividido en cuatro episodios que contarán la vida privada y profesional del exjugador.

Fue un crack de los tiros libres, un mediocampista estrella y un facha total. Encima ahora tiene a Messi a su lado. ¿Qué más necesitás para ver el nuevo documental de Beckham? ¿El trailer? Bueno, acá está. 👇 pic.twitter.com/VBYnzCiAoL — CheNetflix (@CheNetflix) September 19, 2023





