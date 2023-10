'Ya no quiero reír': dura carta de víctima de escándalo por video sexual en Real Madrid

Hace un mes, estalló en España un escándalo por cuenta de un video sexual que fue difundido por cuatro jugadores de la cantera del Real Madrid y en el cual aparecen tres jóvenes, entre ellas, una menor de 16 años. En las últimas horas, una de las víctimas dio a conocer una carta sobre este hecho.



Esta historia se remonta al 15 de junio pasado, cuando tres amigas decidieron pasar un buen rato acompañadas de cuatro jugadores de fútbol. Según varios medios españoles, en una cabaña, una de las chicas, menor de 16 años, mantuvo relaciones sexuales consentidas con dos jugadores, mientras otra de ellas estaba con otro jugador.



De acuerdo a la descripción de los hechos que hacen los medios, las jóvenes se dieron cuenta de que uno de los futbolistas tenía un celular en la mano y le preguntaron si estaba grabando, a lo cual él respondió que no. Las mujeres revisaron el móvil y no hallaron videos de ese momento.



Sin embargo, días después las jóvenes supieron que habría imágenes de esa tarde que pasaron con los jugadores y que habrían sido difundidas en varios grupos.



La madre de la menor de 16 años también se enteró del video y demandó a los jugadores, quienes ahora un proceso penal por las presuntas conductas delictivas de descubrimiento, revelación de secretos y pornografía infantil.

La carta de una de las víctimas

Una de las tres jóvenes dio a conocer una carta en la cual da su versión de lo ocurrido y pide que se haga justicia. La misiva la conoció el programa 'TardeAR'.



"No sabría explicar cómo ha cambiado mi vida después de todo esto. Desde que esta pesadilla comenzó no tengo ganas de reír, he dejado mis estudios y no sé quién quiero ser", afirmó la chica.



Añadió: "Es triste pensar que, con 18 años, no tenga fuerzas para nada. Pero más triste es aún ver a mi madre llorar por cómo estoy".



En el escrito, la joven pide que no se normalice la situación porque solo hace que personas como los acusados "tengan aún más poder", de quienes dicen, "están protegidos por dedicarse a lo que se dedican".



Para finalizar la carta escribió: "Y quiero con esto poder ayudar también a todas aquellas chicas que hayan pasado o estén pasando por lo mismo. No quiero dinero, no quiero nada, solo quiero justicia".

