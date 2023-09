Cuatro jugadores de las divisiones menores del Real Madrid están siendo investigados por un juez de Canarias (España), acusados de haber difundido un video sexual con una menor de 16 años. La identidad de los futbolistas no ha sido revelada.

Aunque los jugadores fueron dejados inicialmente en libertad, deberán presentarse a declarar el próximo 8 de noviembre ante el Juzgado número 3 de San Bartolomé de Tirajana.



Los hechos se dieron a principios del verano en Mogán (Gran Canaria). Aunque las relaciones fueron consentidas, la grabación no, y además, comenzó a circular a través de WhatsApp. Posteriormente, una segunda mujer también presentó una denuncia ante la Guardia Civil por la misma causa.

El testimonio de una de las víctimas del video sexual



La segunda denunciante le dio una entrevista al diario español As, en el que revela detalles de lo sucedido e insiste que fue grabada sin su consentimiento.



“Las relaciones fueron consentidas, que quede claro. Lo que jamás lo fue era que se grabara y difundiera el vídeo”, dijo la joven, quien pidió no revelar su identidad.

“Una cosa es que yo, en un momento, pueda decir que me da igual que me graben y otra, difundir un vídeo íntimo mío y de mi amiga. Eso no está bien. ¿Por qué? Es un error que ellos han cometido, tienen toda la culpa, porque han grabado y difundido. Nadie me va a hacer sentir mal por decirme que me dejé grabar, que soy una fulana o que mi amiga está ahí siendo menor. Pasó y ellos tienen la culpa. No hay más”, insistió la denunciante.



La joven contó, en detalle, cómo ocurrió la grabación. “A mis dos amigas y a mí nos invitaron a pasar el día al Amadores Beach Club. Llegaríamos sobre las tres de la tarde y todo iba bien. Ellos estaban comiendo y teniendo una rutina normal de vacaciones mientras que nosotras estábamos en la piscina de ese reservado. Es como si fuera una cabaña con esa piscina. Básicamente, nosotras estábamos en la piscina privada y fueron transcurriendo las horas. Ellos estaban pidiendo bebidas y todo iba bien, cada uno estaba a su bola, hablando. Tras un buen rato empiezan a pasar ‘cosas’. En un momento dado, mi amiga menor de edad y yo entramos al espacio que tiene cortinas y empezábamos los típicos juegos de estas edades, boberías. En un momento dado pasa algo con mi amiga, que es lo que está saliendo en las noticias y además es cierto (relaciones consentidas). Yo estaba con otro de los jugadores filtreando. Una tercera amiga con el otro futbolista, ese cuarto chico que se queda fuera, en la piscina general. No tuvieron nada que ver con lo que pasó”, dijo.



“En un momento dado, durante los hechos, observé cómo uno de los chicos grababa a mi amiga. Primero vi el móvil y al mirar para otro lado observé cómo ese móvil se le pasaba a otro de los jugadores, como si de una mano fuera a otra. Es verdad que no sé si en ese momento dado estaban grabando, pero sí que cuando salimos después de que pasara todo eso hablamos las tres amigas y nos dijimos que pensábamos que nos habían grabado. Mientras hablábamos, uno de los futbolistas, que ha sido un gran apoyo, nos dijo que les iba a echar la bronca. Les insistió en que grabar a dos personas sin su consentimiento no estaba bien. Seguramente, en el momento en el que nosotras tres estábamos discutiendo se habrían pasado el vídeo por Instagram, Whatsapp…”, agregó.

"Por lo que me han dicho, a ellos los van a echar del equipo. Pero lo que quiero es que se haga justicia, que se tomen las medidas que se tienen que tomar con la ley en la mano". FACEBOOK

Sobre las razones para haber esperado tanto para denunciar, dado que el video se grabó en junio, la víctima expresó: “En agosto nos enteramos de que el novio de esa niña era del grupo de uno de los jugadores, y a él se le había enseñado ese vídeo una o dos semanas después de que pasara todo esto. Después del 15 de junio ese vídeo seguía en el móvil de alguno de ellos. En agosto nos enteramos, pero no pudimos decir nada hasta septiembre. Mi amiga y yo estábamos de viaje”.



La denunciante habló de lo que cree que pueda pasar en el proceso. “Sinceramente, no sé con certeza qué va a pasar. Por lo que me han dicho, a ellos los van a echar del equipo. Pero lo que quiero es que se haga justicia, que se tomen las medidas que se tienen que tomar con la ley en la mano. Y que la gente sea consciente de que no es algo que pase solo con futbolistas sino con muchas personas. Pero son casos que no salen a la luz. Lo único que sé es que estoy esperando una llamada del juez para testificar en el Juzgado de San Bartolomé de Tirajana y ver cómo acaba esto y qué me aportarán a mí estas denuncias”.



