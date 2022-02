Sigue la polémica en la Selección Colombia femenina. Después de que el entrenador Nelson Abadía dejara fuera de la última lista de convocadas a jugadoras de trayectoria internacional, como Isabella Echeverri y Natalia Gaitán, del Sevilla; Vanessa Córdoba, del Querétaro; y Yoreli Rincón, de la Sampdoria; las declaraciones que dio el DT este jueves volvieron a avivar la controversia.



Las palabras de Abadía

"Dentro de lo que es la escogencia de la Selección, siempre uno como técnico está buscando los momentos de cada una de las jugadoras. A estas cuatro futbolistas (Echeverri, Gaitán, Córdoba y Rincón) nosotros les hacemos seguimiento cada ocho días y vamos valorando los momentos para que lleguen a la Selección. La pregunta que se hace ahora: '¿qué debo hacer para llegar a selección?' Seguir haciendo lo que tienen que hacer: jugando y mostrando que están evolucionando dentro de esa competencia local", dijo el timonel de la Selección Colombia en rueda de prensa previa a los duelos amistosos frente a Argentina.



"Nelson Abadía como técnico de la Selección no tiene veto con ninguna jugadora. Para mí todas las jugadoras son importantes, ni hay veto a nivel federativo, ni hay veto a nivel de dirigencia. Solamente se buscan los momentos y cada jugadora va a tener su momento. De las que me preguntaron, todas van a tener su momento", añadió el entrenador.



La reacción de Yoreli Rincón

Con tan solo minutos de haberse conocido las palabras de Abadía, la futbolista Yoreli Rincón aprovechó su cuenta de Twitter para responder, sin mencionarlo, pero haciendo alusión a sus palabras.



"Seguimiento cada 8 días. No sabe ni cuando juegan las que tiene bloqueadas", apuntó Rincón.



Seguimiento cada 8 días



No sabe ni cuando juegan las que tiene bloqueadas — Yoreli Rincón 10 (@10yorelirincon) February 17, 2022

