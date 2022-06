Sigue la polémica en la Selección Colombia femenina. Después de que el entrenador Nelson Abadía dejara fuera de la última lista de convocadas a jugadoras de trayectoria internacional, como Isabella Echeverri y Natalia Gaitán, del Sevilla; Vanessa Córdoba, del Querétaro; y Yoreli Rincón, de la Sampdoria; volvió a ponerse de relieve la sombra de dudas sobre un posible veto en el equipo.

¿Hay veto en el equipo femenino?

Facebook Twitter Linkedin

El festejo de gol de Colombia. Foto: FCF

Isabella Echeverri, quien se ha destacado en el fútbol español, no pudo ocultar su tristeza por esta nueva ausencia. En redes sociales dejó un mensaje que, para propios y ajenos, reavivó la idea de un supuesto veto en el equipo.



"Otra convocatoria más en la que no está mi nombre. Muchas personas me preguntan por qué y realmente es un motivo que desconozco. Desde donde este, seguiré esperando una oportunidad. Muchos éxitos a todas las jugadoras de este proceso", apuntó Echeverri en Twitter.

Otra convocatoria más en la que no está mi nombre. Muchas personas me preguntan por qué y realmente es un motivo que desconozco. Desde donde este, seguiré esperando una oportunidad. Muchos éxitos a todas las jugadoras de este proceso ✍🏽⚽️ https://t.co/U6lsoPLSPg — Isabella Echeverri R (@Isaeche11) June 7, 2022

Interrogado por el supuesto veto, el DT Abadía declaró en febrero de este año: "Dentro de lo que es la escogencia de la Selección, siempre uno como técnico está buscando los momentos de cada una de las jugadoras. A estas cuatro futbolistas (Echeverri, Gaitán, Córdoba y Rincón) nosotros les hacemos seguimiento cada ocho días y vamos valorando los momentos para que lleguen a la Selección. La pregunta que se hace ahora: '¿qué debo hacer para llegar a selección?' Seguir haciendo lo que tienen que hacer: jugando y mostrando que están evolucionando dentro de esa competencia local", dijo el timonel de la Selección Colombia en rueda de prensa previa a los duelos amistosos frente a Argentina.



"Nelson Abadía, como técnico de la Selección, no tiene veto con ninguna jugadora. Para mí todas las jugadoras son importantes, ni hay veto a nivel federativo, ni hay veto a nivel de dirigencia. Solamente se buscan los momentos y cada jugadora va a tener su momento. De las que me preguntaron, todas van a tener su momento", añadió el entrenador.

Más noticias

DEPORTES