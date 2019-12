Nuevas versiones sobre el futuro de Falcao García

Radamel Falcao García sigue con la etapa de recuperación de su lesión en el talón, que no le ha permitido actuar con el Galatasaray. Mientras tanto, no paran las nuevas versiones sobre el jugador y su futuro.



La más reciente versión de prensa asegura que el jugador tendría la idea de dar un giro en su carrera para ir a jugar al fútbol de la MLS de los Estados Unidos. El objetivo del delantero no sería a largo plazo, sino que por el contrario analizaría una pronta partida del equipo turco.

Ya desde hace algún tiempo se ha vinculado al Tigre con el fútbol de los Estados Unidos, concretamente del club Inter de Miami, de David Beckham.



Esta versión la publicó en su cuenta de Twitter el periodista de Fox Sports, Jorge Baravalle.



Sin embargo, en sus más recientes declaraciones, este martes, el presidente del Galatasaray, Mustafa Cengüiz, ha dado una opinión más optimista para el equipo turco respecto al 'Tigre'.



"Con suerte, Falcao superará por completo su lesión y dará el mejor rendimiento para Galatasaray. Hará lo que sea necesario para corresponder con la pasión de nuestra hinchada", dijo.

