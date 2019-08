Bomba en España: ¿Mourinho volvería al Real Madrid?

La mala situación que vive el Real Madrid en su pretemporada, con un juego que solo despierta críticas, ha despertado las primeras versiones sobre un posible estudio de cambio de entrenador en el equipo merengue. El hombre al que apuntaría el equipo, según versiones de prensa en España, es José Mourinho.

La versión la dio a conocer este viernes el periodista del diario El País de España, Diego Torres, en su cuenta de Twitter. Torres, quien por años ha seguido de cerca al conjunto blanco, informa que en el entorno de Jorge Mendes, empresario de Mourinho, se dice que el portugués ya habría alcanzado un principio de acuerdo con la directiva del Real Madrid para reemplazar a Zidane en cualquier momento.





"En la órbita de Jorge Mendes hay personas que lo dan por hecho: José Mourinho ha alcanzado un acuerdo con el Real Madrid para ocupar el banquillo en caso de que quede vacante a corto/medio plazo", dice Torres. en uno de sus tuits.

Además, comenta: "Un funcionario del Madrid consultado al respecto dice que no le consta que exista un contrato con Mourinho, pero que la relación entre el técnico portugués, el presidente Florentino y el director general José Ángel Sánchez, ha sido y será enriquecedora y fluida".



Morinho se encuentra sin trabajo y, según él mismo ha comentado, está deseoso por volver a entrenar. "Mis amigos me dicen que disfrute de mi tiempo, de julio, de agosto, de lo que nunca he tenido. Sinceramente, no puedo disfrutar. No estoy lo suficientemente feliz para disfrutar. Echo de menos mi fútbol, tengo la chispa, un compromiso conmigo mismo, con la gente que me quiere, con los muchos fans", dijo Moruinho recientemente.

La dificultad pasaría por el tema Pogba, jugador que interesa al Madrid pero que no tiene una buena relación con Mourinho, con quien tuvo múltiples desencuentros en el Manchester United.



Por ahora el Real Madrid afronta una difícil pretemporada, con resultados adversos, con un juego que preocupa. Todo esto ha complicado la situación de Zidane, que en todo caso es un hombre de confianza de Florentino, como lo es Mourinho. La temporada no ha arrancado y Zidane ya sufre la presión propia de no tener al Madrid en el más alto nivel.



Mournho ha sido vinculado también con el Valencia de España, que podría cambiar de entrenador para la temporada que viene.



