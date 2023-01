El tricampeonato de Argentina en el Mundial de Qatar tuvo banda sonora propia. La canción 'Muchachos, ahora nos volvimo' a ilusionar', la adaptación futbolera de 'Esta noche me emborracho’, del grupo La Mosca, se convirtió desde el principio en el himno de la Albiceleste en suelo árabe. Y, al final, con la Copa en su poder, el eco fue aún mayor.

Tanta fue la acogida de la canción que en distintos países los hinchas decidieron realizar su propia versión, y Colombia no fue la excepción. Sin embargo, en el país, la letra parece que no fue bien recibida por los internautas, que no se han guardado sus burlas.



¿Colombia, 'vamo a ser campeón mundial'?

James Rodríguez Foto: Andrés Kudacki. AFP

“En Argentina nací, tierra del Diego y Lionel de los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender las finales que perdimos cuantos años la lloré. Pero eso se terminó porque en el Maracaná la final con los brazucas, la volvió a ganar papá”, es la letra de la canción de la selección tricampeona del mundo.

“En Colombia yo nací, tierra del ‘Pibe’ y Radamel del campeón del 2001 que jamás olvidaré, no te lo puedo explicar, porque no vas a entender, nos robaron los 'brazu...' y los ingleses también, pero todo terminó con Luis Díaz y Carrascal, con Asprilla y Sinisterra volveremos a ganar. Parceros, ahora nos volvimos a ilusionar, vamos a ganar esa copa, vamos a ser campeón mundial. Y a Freddy, en el cielo lo podemos ver, con Andrés y con el Cóndor, alentándolo a James”, es la letra de la versión colombiana.



Los internautas reaccionan con memes a la versión hecha acá.

"Con Luis Diaz y Carrascal" Ni Frabigol pic.twitter.com/2muOARQCNc — RIC 🧣 (@RiverInfoCopera) December 31, 2022

Jajaja ni el fifa se animó a tanto…. pic.twitter.com/iHU7xXUNAB — Leo_exe (@leo8exe) January 1, 2023

