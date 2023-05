Indignación ha causado el hecho ocurrido en un partido de la Liga Interprovincial de Fútbol Dr. Ramón Pereyra en Argentina.

El compromiso se disputaba en Santa Fe, pero la verdad es que lo que pasó le ha dado la vuelta al mundo.

Tremenda agresión

Se disputaba el juego entre Centenario de San José de la Esquina y Cafferatense, en el que los ánimos de los jugadores estaban calientes.



Una jugada por el sector derecho del campo fue el que ocasiónó el caso. Uno de los jugadores cayó, el juez expulsó al agresor, pero este tuvo un acto de barbarie.



Miemntras el rival no podía del dolor, seguía en el campo tendido, el agresor no quedó contento con hacerle la falta y en el piso le pegó una fuerte patada.



El juez, debido a lo ocurrido, decidió dar por terminado el juego, el que ganó Cafferatense 2-1.

