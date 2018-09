La verdad del cruce de palabras entre Edwin Cardona y Enzo Pérez

A los 42 minutos del primer tiempo, Pérez fue a marcar desde atrás a Cardona, quien había recién había ingresado. Pero el colombiano no dejó que la acción siguiera: le pegó un fuerte codazo en el rostro, que el árbitro Mauro Vigliano solo sancionó con tarjeta amarilla. ¿Qué se dijeron los jugadores? En la transmisión televisiva se pudo apreciar cómo el mediocampista de River le repetía a los gritos al de Boca la frase "¡¿Me pegaste o no me pegaste!?". Este martes quedó todo aclarado por boca de uno de los protagonistas.

"CARDONA NO DEBIÓ SER EXPULSADO EN EL ANTERIOR Y EN ESTE SÍ"#TardeRedondaFOX Enzo Pérez habló con la prensa tras el triunfo en el Superclásico pic.twitter.com/LDnRz9CuDa — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 25 de septiembre de 2018

"Hablamos un poco, fue muy buena onda después del manotazo. Me dijo que me venía a pedir disculpas pero yo en ese momento no lo escuché. Fueron 10 segundos y quedó todo ahí. El árbitro cometió errores para los dos equipos y no tuvo nada de influencia en el resultado", aclaró el mendocino y luego rememoró lo situación vivida en el clásico del año pasado en el Monumental, cuando simuló un golpe y Cardona se fue expulsado: "Las dos fueron errores. La anterior no era para roja y en esta se tuvo que ir expulsado".



