Shakira se ha mostrado en las últimas semanas muy activa en eventos. Estuvo en Barcelona, España, en el Gran Premio de Fórmula 1 y volvió a Miami, Estados Unidos, y asistió al partido de Heat de Miami vs. Nuggets de Denver, final de la NBA.

La cantante colombiana prepara su nuevo trabajo sin ninguna presión, aunque también se ha dicho que en EE. UU. ha sufrido la ‘persecución’ de los medios de comunicación.

¿Qué pasa?

Los rumores sobre la relación que ha comenzado, supuestamente, con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton acaparan las portadas de las principales revistas. Pero ahí no para todo.



Mientras ella sigue en sus cosas, Gerard Piqué, su ex, también es noticia por estos días, pues se insiste en que se casará con Clara Chía Marti, su novia.

Piqué y Clara Chía (izq.). Foto: Captura de pantalla CHANCE, YouTube Shakira



El Nacional ha identificado una ‘jugada maestra’ de Clara Chía, esta vez contra Shakira. Se señala que hay una foto de ella con Milan y Sasha, los jiho de Shakira y Piqué, algo que no querpia la barranquillera.



“Se ha publicado una segunda victoria de Clara Chía: consigue que se haga la foto que Shakira ha intentado por todos los medios que no se produjera: Clara Chía al lado de Milan y Sasha, sonrientes los tres, guapos y felices. La venganza de Clara se sirve fría. "Tiene nombre de persona buena. Clara mente, no es como suena".

El exjugador del Barcelona, Gerard Piqué. Foto: Captura de pantalla 'CHANCE', Instagram de Gerard Piqué



Y aseguran: “Los hijos de Shakira y Piqué tienen 8 y 10 años y saben perfectamente quién es Clara Chía. Lo sabe todo el planeta. Desde el entorno de Piqué se intenta hacer creer que los niños la consideran "una amiga" de su padre. Lo cierto es que no se ha producido nunca la foto de Clara Chía abrazando a los hijos de Shakira y jugando alegres en la Cerdanya, Port Aventura o la calle Muntaner”.



El medio dice que Shakira no quiere la foto de Clara Chía haciendo de madre y cómplice de los niños. Madre contra madrastra.



