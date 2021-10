¿Qué hizo Venezuela para darle un susto a Brasil?

Brasil es la selección líder de la eliminatoria, la poderosa, la que mete miedo en cualquier estadio, la que marcha invicta y la que ahora debe enfrentar Colombia. Lograr un resultado positivo en este partido del domingo en Barranquilla es la consigna, y no es imposible, ya Venezuela, en la reciente jornada eliminatoria, le metió un susto. ¿Cómo lo hizo?



Venezuela metió en serios problemas a Brasil el jueves pasado. Por 70 minutos puso en riesgo la imbatibilidad del ‘scratch’, como le dicen a Brasil, en la clasificatoria sudamericana del Mundial de Catar 2022, le ganaba 1-0, pero al final perdió 1-3 porque Brasil sacó algo que no todas las selecciones tienen: casta, jerarquía, incluso jugando mal.

Claves de Venezuela

La fórmula venezolana fue la de presionar, la de no esconderse atrás, la de no otorgar muchos espacios y, por el contrario, aprovechar las ventajas que le dio un Brasil desconocido.



El entrenador brasileño Tite describió así el papel de su rival: “Venezuela presionó bastante en la marca en el primer tiempo y en el segundo, naturalmente, los espacios aparecieron”. Justamente esa presión fue clave para que Brasil se sintiera incómodo en buena parte del partido.



También influyó que Brasil, que no tuvo a Neymar ni a Richarlison ni a Casemiro, no jugaba a todo su ritmo. Tuvo altibajos en su juego. Y Venezuela, con jugadores jóvenes y con Soteldo como gran figura, aprovechó en un momento clave para anotar. “Comenzamos muy por debajo de lo que podemos hacer (...), pero el resultado final es lo que cuenta”, comentó Marquinhos en la señal de televisión oficial.

Venezuela, entre su estrategia, decidió atacar a Brasil, parecido a lo que hizo contra Argentina, aunque con un poco más de precaución dado el rival. Tanto así que el DT Leo González anticipó: “Este equipo va a tratar de ir (a la cancha), aunque me digan loco muchos, a ganar”. González cumplió y no se escondió, no se encerró atrás, por el contrario, lanzó una alineación atrevida, con Yeferson Soteldo libre y Adalberto Peñaranda y Darwin Machís como extremos.



Faltó Salomón Rondón, el máximo anotador de la historia de la Vinotinto con 31 goles, pero estaba Ramírez, el anotador.



Soteldo, quien llevó en el Santos la camiseta 10 de Pelé y ahora milita en el Toronto FC de la MLS, brilló. Un centro suyo, a los 11 minutos y cabeceado en soledad por Ramírez, terminó en la red y puso contra las cuerdas a Brasil. Venezuela, la colista, la desahuciada, se iba arriba ante el líder imbatible.

Beasil despertó

Y aunque Brasil respondió con un balón que pegó en el poste luego de un ataque de Everton Ribeiro, ni Venezuela ni Soteldo se echaron para atrás.



“Es cierto que (en principio) tuvimos problemas de creación y definición, con la excepción de 10 o 15 minutos, en los que pegó un balón en el poste. Venezuela marcó y terminó mejor en la primera mitad. Tuvimos una segunda parte de alto nivel, con cambios que nos dieron no solo goles, sino el rendimiento para obtener la victoria”, manifestó el técnico Tite.



Pero Venezuela no estaba en capacidad de aguantar los 90 minutos ante ese gigante. Brasil, como era de esperarse, se fue encima, sin mucho brillo; le ayudó la entrada de Vinicius, y a los locales les tocó retroceder un poco y aguantar. No por mucho. Venezuela se cayó en los últimos 20 minutos, cuando sufrió lesiones, cometió errores y se debilitó, y no pudo resistir ante el líder, que, pese a no tener un buen partido, supo remontar y volver a ganar.





DEPORTES CON EFE

