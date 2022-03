José Néstor Pékerman, el entrenador que llevó a Colombia a los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, será juez en la definición de la eliminatoria sudamericana a Catar 2022. El timonel, actual DT de Venezuela, parte como gran protagonista para el duelo entre la tricolor y la vinotinto, por la última fecha de las clasificatorias, programado para el próximo martes, a las 6:30 p. m., en San Cristóbal.

La situación de Pékerman le da un toque todavía más especial a la última chance de la Selección Colombia de llegar al repechaje mundialista. Sobre todo, por la forma en la que salió de su cargo en el país.

¿José Néstor Pékerman tendrá revancha?

Facebook Twitter Linkedin

José Pékerman, con la bandera de Colombia, el día que dejó la Selección Colombia. Foto: Archivo EL TIEMPO

La salida de Pékerman de la Selección Colombia, en septiembre de 2018, fue una decisión completa del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, liderado en ese momento por Ramón Jesurún, Jorge Enrique Vélez, quien era en su momento el presidente de la Dimayor, y Álvaro González Alzate, presidente de la Difutbol.



Para ese entonces, Jesurún estrenaba su presidencia electa. El barranquillero asumió sus funciones luego de que Luis Bedoya, quien fungía en el puesto, resultara implicado en el escándalo de corrupción conocido como el 'Fifagate'. En 2012, Bedoya fue quien trajo a Pékerman y, según se ha sabido, era quien mantenía la relación directa de la Federación con el timonel argentino. Durante su mandato, los demás dirigentes estaban aparte.



(No deje de leer: ¿Nicolás Maduro ofreció un 'doble premio' si Venezuela vence a Colombia?).



La historia cuenta que, al cambiar la cúpula directiva, los nuevos dirigentes quisieron dar su 'timonazo'. De ahí que, en pleno Mundial de Rusia, hubiese una reunión de todos los directivos del fútbol colombiano. En dicha asamblea, mientras la tricolor seguía con vida en la cita deportiva, se determinó que Pékerman no seguiría como DT nacional.



Para ese momento, las razones que esgrimieron los dirigentes, liderados por Jesurún y González en ese momento, tenían que ver con la supuesta "independencia" con la que contaba la Selección Colombia dirigida por Pékerman. Todo, profundizado por las especulaciones sobre Pascual Lezcano, agente y mano derecha de Pékerman, de quien se dijo que tenía intereses económicos detrás de las convocatorias del equipo. Dicha información, alimentada por sectores de prensa cercanos a la Federación, fue desmentida reiteradamente por Pékerman.



(Además: Luis Fernando Suárez: el colombiano que, por ahora, estará en el repechaje).



En julio de 2018, el contrato del entrenador ya estaba por terminarse. La Federación Colombiana, en línea con las leyes nacionales, envió una comunicación informándole al argentino que el pacto de voluntades terminaba en agosto de ese mismo año. En adelante, se concretó lo que ya se venía gestando: José Néstor Pékerman dejó de ser el entrenador de Colombia.



En septiembre de 2018, tras una reunión tensa entre los dirigentes y Pékerman, Ramón Jesurún dijo que el argentino se fue por "motivos personales".



"José Pékerman ha manifestado su decisión de retirarse de la Selección Colombia de mayores, da por cumplido un ciclo que fue altamente exitoso", añadió el dirigente, a sabiendas de que la marcha del entrenador ya había sido gestada.



Ahora, tres años y medio después, Pékerman está del otro lado. Jesurún y su comitiva, atornillados en sus puestos. Y la Selección Colombia, de nuevo, permanece en el medio.



(Puede leer: ¿Robaron a Perú? Esto dijo el VAR del 'gol' que no le dieron contra Uruguay).



DEPORTES