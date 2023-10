Video: la inédita expulsión de jugador de Chile, empujó al árbitro de forma infantil

Venezuela, con un Yeferson Soteldo inspirado, confirmó este martes su buen momento futbolístico en las eliminatorias suramericanas y goleó 3-0 a un seleccionado de Chile sin ideas, desordenado a nivel defensivo y que se quedó con 10 jugadores tras la expulsión infantil de Marcelino Núñez.



Lea aquí: Venezuela, de fiesta: gran victoria contra Chile en la eliminatoria

Insólita acción de jugador de Chile

Marcelino Núñez fue protagonista de una acción bastante polémica en el partido contra Venezuela, el jugador duró solo 13 minutos en el terreno de juego tras ver la roja por una jugada inédita.



Núñez, que ingresó en el 46 por Charles Aránguiz, cometió una falta en el centro del campo y se ganó la amarilla por la infracción. Al momento de ver la amarilla, el chileno se encaró con el árbitro Flavio Rodrigues De Souza y lo tocó con el dedo en repetidas ocasiones, situación que llevó al juez a expulsarlo.

No se puede creer lo que hizo Marcelino, jugador de Chile. Acababa de entrar hace unos minutos, su equipo perdía 1-0, cometió una falta, se ganó la amarilla y dos veces le apoyó el dedo en el pecho al árbitro. Se recibió de pelotudo.pic.twitter.com/QtODS7w24N — Diego Borinsky (@diegoborinsky) October 17, 2023

Los audios del VAR revelaron el diálogo entre el jugador y el árbitro, donde quedó en evidencia la ingenuidad del chileno: "¡No me toques!, ¡Que no me toques!", fueron las palabras del juez antes de sacar la roja.

La expulsión de Marcelino Núñez 🇨🇱



Le pone el dedo en el pecho

Árbitro: ¡No me toques!

Le pone el dedo con más fuerza

Árbitro: ¡Que no me toques!

Núñez: Lo empuja aún con más fuerza



¡TOMA TU ROJA Y A CASA! 🟥👏 pic.twitter.com/TKk5eEJGxJ — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) October 17, 2023

Resumen del partido

En el estadio Monumental de Maturín, Yeferson Soteldo brindó una actuación estelar y destruyó el esquema defensivo planteado por el técnico Eduardo Berizzo que quedó en la cuerda floja tras la estrepitosa caída en condición de visitante.



El juego inició siendo de ida y vuelta, ambos equipos salieron en busca de la victoria, pero estuvieron poco acertados de cara al arco. Sin embargo, Venezuela rompió el empate en el marcador en el tiempo de descuento de la primera parte, José Martínez aprovechó un error defensivo de los chilenos y asistió a Soteldo, el ‘10’ sacó un disparo cruzado para poner el 1-0.



Le contamos: Dramático relato del 'cantante del gol', víctima de robo a mano armada

Facebook Twitter Linkedin

Venezuela vs. Chile Foto: Federico Parra. AFP

En el 72 del segundo tiempo, Soteldo recibió el balón en el centro del campo y empezó a recorrer metros en ataque hasta llegar hasta la última línea para habilitar a Salomón Rondón, quien solo frente al arco, la empujó al fondo de la red.



Chile no supo reaccionar, mientras que cada ataque de la Vinotinto dejaba en evidencia la fragilidad defensiva de sus rivales; sobre el 79, otra vez, el ‘10’ hizo de las suyas en la banda izquierda del ataque y envió un centro que fue peinado por Cristian Cásseres, quien habilitó a Darwin Machís que sentenció la goleada.



Segunda victoria consecutiva de Venezuela en condición de local, la anterior frente a Paraguay por 1-0 en la fecha 2 de la eliminatoria. Además, la Vinotinto cierra una doble fecha positiva tras el empate 1-1 contra Brasil la semana pasada y se consolida en zona de clasificación al Mundial 2026.

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO