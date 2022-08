Vélez y Talleres, que se enfrentarán este miércoles en Buenos Aires en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, animarán una llave argentina que no tiene un claro favorito ya que ambos equipos están lejos del nivel que les permitió llegar a esta instancia.

Valoyes, el hombre a seguir

Facebook Twitter Linkedin

Vélez Sarsfield. Foto: EFE

En la Liga argentina, Talleres es vigésimo sexto entre 26 equipos con nueve puntos, producto de dos victorias, tres empates y cinco derrotas. Los cordobeses no jugaron el pasado fin de semana por un siniestro vial que sufrió el autobús de su rival, Unión.

Vélez también tiene nueve unidades pero se ubica vigésimo quinto al tener mejor diferencia de gol. El Fortín lleva siete encuentros sin ganar, con cinco empates y dos derrotas.



El desempeño de ambos equipos en el torneo doméstico, independientemente de los resultados, no es bueno y por eso ambos entrenadores apuestan a llegar a unas históricas semifinales de la Libertadores para salvar el año.



El rival en semifinales saldrá de la llave de los brasileños Corinthians y Flamengo, que esta noche juegan el partido de ida.



El encuentro de este miércoles será en el estadio de Vélez, el José Amalfitani de Buenos Aires, y la revancha será el próximo miércoles 10 en el estadio Mario Alberto Kempes de la céntrica provincia de Córdoba.



Vélez ya ganó la Libertadores en 1994 y Talleres juega por primera vez esta instancia, tras volver a disputar este torneo tras 20 años de ausencia.



El entrenador que clasificó a Talleres a la Libertadores, el uruguayo Alexander 'el Cacique' Medina, ahora es el técnico del equipo porteño. El único título internacional de los cordobeses es la ya exista Copa Conmebol en 1999. Si no hay sorpresas, el zaguero uruguayo Diego Godín, fichaje estelar del conjunto de Liniers, sera titular.



(Shakira: 'valiente' reacción tras el pedido de cárcel y la separación de Piqué).

Colombianos y dónde ver

Alineaciones probables:

​

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Diego Godín, Matías De los Santos, Francisco Ortega; Nicolás Garayalde, Santiago Cáseres, Luca Orellano; Walter Bou, Lucas Janson; y Lucas Pratto. Entrenador: Alexander Medina.



Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Rafael Pérez, Enzo Díaz; Alan Franco, Rodrigo Villagra, Christian Oliva, Matías Godoy; Diego Valoyes y Federico Girotti. Entrenador: Pedro Caixinha.



Árbitro: el colombiano Wilmar Roldán será asistido por sus compatriotas Alexander Guzmán y Wilmar Navarro.



Estadio: José Amalfitani, de Buenos Aires, con capacidad para unos 50.000 espectadores.



Hora: 7:30 p.m.



TV: ESPN2

Más noticias

EFE