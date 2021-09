La impactante lesión de Harvey Elliott con el Liverpool

Titular en su tercer partido consecutivo con el Liverpool, Harvey Elliot fue víctima, hacia la hora de juego, de una entrada por detrás del holandés Pascal Strujik, sin duda más torpe que malintencionada, pero que lesionó gravemente a su joven rival, y que supuso la expulsión directa del jugador del Leeds, tras la recomendación del árbitro encargado del VAR.



"Sufre una luxación en su tobillo. Está en el hospital en este momento", explicó el técnico alemán del Liverpool, Jurgen Klopp, visiblemente emocionado, a Sky Sports.



La reacción de Mohamed Salah, cercano a la acción, que pidió inmediatamente la entrada de los masajistas antes de alejarse con su rostro escondido en su camiseta, no dejaba ninguna duda sobre la gravedad de la lesión.



El incidente ocurrió frente al banquillo del Liverpool y Klopp se vio envuelto en una agria discusión con aficionados del Leeds, que en un principio estaban enojados por la detención del partido. Naby Keita, Curtis Jones y Ibrahima Konate, suplentes del

Liverpool, cubrían sus ojos ante el shock de ver el mal estado de la pierna de su compañero.



"Vi inmediatamente la gravedad de la lesión ya que su pie no estaba en la posición natural. Es por ello que hemos reaccionado ante el shock", explicó Klopp, sin pronunciarse sobre el tiempo de baja del jugador. Pese a todo, Elliott aplaudió a los aficionados del Leeds, que le animaron cuando dejaba el campo en una camilla.



"Gracias por los mensajes, chicos! El camino de la recuperación comienza", escribió el joven jugador en Instagram, con una foto suya aparentemente en la ambulancia, con el pulgar levantado y el hashtag #YNWA (You'll Never Walk Alone, Nunca Caminarás Solo), el lema del club.



