¿Hubo bronca entre Lionel Messi y Ernesto Valverde? La versión del DT

La salida de Lionel Messi del Barcelona sigue dejando huellas en la hinchada azulgrana y generando reacciones de hinchas, excompañeros y antiguos entrenadores. El turno ahora fue la Ernesto Valverde, su entrenador entre 2017 y 2020.

Su salida del Barcelona, en enero del año pasado, estuvo rodeada de muchos rumores de una mala relación con el astro argentino. Valverde, en una entrevista con el programa ‘El día de mañana’, del canal ETB, se refirió al tema.



Cuando le preguntaron si tenía alguna bronca con Messi, Valverde aseguró: "Esas cosas no se pueden decir, son parte del misterio. Está bien que sea así, es mejor que la gente no sepa cómo somos y que piensen que lo sabemos todo. Es mejor que no sepan la verdad".

Valverde alcanzó a dirigir 145 partidos al frente del Barcelona, con un rendimiento del 75 por ciento. Sin embargo, dos eliminaciones en la Liga de Campeones, contra Roma y Liverpool, comenzaron a minar su credibilidad y luego, la derrota contra el Atlético de Madrid en la Supercopa de España, en 2020, lo dejó sin puesto.



Sobre su experiencia como DT del Barcelona, Valverde recordó: “No dudé cuando me llamaron. Lo vi como una opción y una experiencia que tenía que saber lo que era. ¿Mi marcha? Sucedió y ya está...”.



Valverde no ha vuelto a dirigir desde que dejó el Barcelona, pero no descarta volver a hacerlo. “Sí, es posible. Supongo que sí. Eso sí, tendría que ser algo estimulante, motivador... Después de dejar el Barça necesitaba un tiempo de bajada, quería aprovechar para viajar, aunque con la pandemia no he podido. No tengo claro lo que voy a hacer”, expresó.



Messi terminó su contrato con el Barcelona el 30 de junio y, después de muchas negociaciones con el presidente del club, Joan Laporta, finalmente no pudo quedarse.



Después de despedirse del club entre lágrimas, Messi arregló con el París Saint-Germain, club con el que aún no ha debutado.



