¡Humillado!: Barcelona no levanta cabeza

Valencia venció 2-0 al Barcelona, partido por la fecha 21 de la Liga de España y el club catalán volvió a evidenciar falencias que no ha podido ocultar el nuevo técnico, Quique Setién.

Un autogol de Jordi Alba y el tanto de Maximiliano Gómez le dieron la victoria al equipo local, que supo manejar los tiempos y con menos posición de la pelota ganó el juego.



Barcelona no se encontró. Su arquero, Marc-André ter Stegen, fue clave, por él no se fue goleado de Mestalla el club que no levanta cabeza.



Ter Stegen le tapó un penal a Gómez, cuando transcurría el primer tiempo.



Con la derrota, Barcelona pone en peligro el liderato de la Liga, pues Real Madrid, este domingo, con un empate o una victoria frente al Valladolid pasará al frente de la clasificación.



