Mientras Colombia vencía 3-0 a Bolivia, Perú, su competidor más acérrimo en la lucha por la clasificación en el último suspiro de las eliminatorias, perdió contra Uruguay 0-1 en Montevideo.



Aunque el gol de los charrúas fue en el minuto 42, la imagen con la que se quedó el mundo entero fue la de la insólita jugada que se vivió en los segundos finales del partido. En palabras de los hinchas peruanos, un "gol que no fue".

El 'gol' que no le dieron a Perú

Uruguay celebra la victoria contra Perú. Foto: AFP

Con la victoria, Uruguay llegó a 25 puntos en la tabla de posiciones y aseguró su cupo al Mundial. Entretanto, Perú complicó sus aspiraciones.



La jugada de la polémica ocurrió en los minutos finales del compromiso. El volante peruano Miguel Trauco lanzó un centro que se fue cerrando hasta el punto que tomó dirección al arco rival. El golero uruguayo, Sergio Rochet, reaccionó sobre la marcha y su cuerpo quedó dentro de la portería. Precisamente, por su posición, a pesar de que estiró los brazos lo más que pudo, los hinchas peruanos alegan un "robo" por el "gol que no fue".



Las primeras imágenes parecían mostrar que la pelota ingresó al arco. Sin embargo, otras tomas dan a entender que la circunferencia no entró por completo.



La polémica se agudizó debido a que, aparentemente, el VAR había respaldó la decisión de no convalidar el supuesto gol.



Esta madrugada, la Conmebol publicó la conversación en la que ratifican que la bola no entró:

