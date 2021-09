Uruguay va por el tercer lugar de la eliminatoria contra Ecuador

Impulsada por una victoria en la pasada jornada, la selección de Uruguay intentará este jueves quitarle el tercer puesto de la clasificación a su par de Ecuador, en el encuentro correspondiente a la décima fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.



El estadio Campeón del Siglo, ubicado a las afueras de Montevideo, será testigo de un encuentro más que importante para las aspiraciones de ambas escuadras. Luego de disputar ocho partidos, el equipo comandando por Óscar Washington Tabárez está cuarto con 12 puntos, uno menos que los que suma el conjunto del argentino Gustavo Alfaro y dos más que los que tiene Colombia.



Por ello, ambos saben que una victoria les permitiría mantener una considerable ventaja respecto de los que vienen por debajo o incluso ampliarla. Nuevamente sin Luis Suárez y Edinson Cavani, quienes por diferentes motivos no formaron parte de la convocatoria, Uruguay apostará por un equipo joven en el que Agustín Álvarez Martínez liderará el ataque junto a Brian Rodríguez.



Mientras tanto, las principales dudas pasan por uno de los lugares en el centro del campo y otro en el sector izquierdo de la defensa. Frente a Bolivia, Rodrigo Bentancur se retiró del campo sentido, aunque en principio no tendría problemas para volver a integrar el once. Por su parte, Matías Viña, quien no formó parte del anterior juego, podría retornar en lugar de Joaquín Piquerez.



Del otro lado, Ecuador llegará a la capital uruguaya con las bajas del portero Hernán Galíndez y del atacante Junior Sornoza, cuyos lugares seguramente sean ocupados por el meta Pedro Ortíz y el delantero Michael Estrada. No obstante, el equipo visitante podría tener más cambios respecto del que igualó 0-0 frente a Chile.



Es que, según explicó Alfaro durante su última rueda de prensa, los defensas Pervis Estupiñán y Piero Hincapié, el centrocampista Moisés Caicedo y los atacantes Ángel Mena y Enner Valencia se encuentran en "alerta amarilla" y el informe médico de este miércoles será determinante para saber si saltarán al campo frente a la celeste.



- Alineaciones probables:



Uruguay: Fernando Muslera; Nahitan Nández, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Federico Valverde, Matías Vecino, Rodrígo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Agustín Álvarez Martínez y Brian Rodríguez.

Entrenador: Óscar Washington Tabárez.



Ecuador: Pedro Ortiz; Byron Castillo, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Carlos Gruezo, Moisés Caicedo, Ángel Mena, Joao Rojas; Enner Valencia y Michael Estrada.

Entrenador: Gustavo Alfaro.



Árbitro: El brasileño Anderson Daronco.

Cancha: Campeón del Siglo

Hora: 5:30 p. m.



EFE​

