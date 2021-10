Colombia sufrió al comienzo, pero hizo la tarea: le empató a Uruguay

Colombia la pasó mal al comienzo, pero reaccionó a tiempo, maniató a Uruguay e incluso tuvo la opcíón de haber ganado en el Gran Parque Central. El equipo de Reinaldo Rueda, con el 0-0, sigue en zona de repechaje para el Mundial de Catar 2022.



El comienzo del partido fue a puro vértigo, tanto o más del que se sentía en la posición en la que pusieron la cámara principal de la transmisión para Colombia. El técnico Reinaldo Rueda armó un equipo pensando en ir al frente y atacar, pero Uruguay no le dio tiempo de probarlo, porque prácticamente lo metió en un arco en los primeros 25 minutos.

El VAR salvó a Colombia: anuló un gol de Suárez

Tres atajadas fundamentales de David Ospina (un cabezazo de Diego Godín, un remate desde afuera del área de Luis Suárez y un derechazo de Federico Valverde) evitaron un desastre de entrada en el Gran Parque Central. Y a eso hay que sumar otra jugada que, en condiciones normales, es gol de Suárez, pero que el artillero del Atlético de Madrid tiró afuera, y después, un gol de Luis Suárez que el VAR anuló por un fuera de juego de esos que se miden por centímetros.



Esa intervención del videoarbitraje pareció encender algo que estaba apagado en Colombia, porque el equipo despertó de esa pesadilla del comienzo del juego, en la que se vio claramente superado, aunque sin generar ningún peligro.



Juan Guillermo Cuadrado vivía las horas más bajas en la Selección en mucho tiempo, a Luis Díaz no le daban espacio para intentar algo y Rafael Santos Borré y Radamel Falcao García se fueron inéditos de Montevideo, porque el primero nunca entró en el circuito y al segundo no le llegó la pelota. El equipo nunca supo de qué marca eran los guantes de Fernando Muslera: no los usó.



Uruguay terminó sufriendo por las lesiones y en el remate del primer tiempo perdió a dos jugadores, Giorgian de Arrascaeta, que ni siquiera alcanzó a llegar al camerino en acción, y Luis Suárez, que sufrió un golpe antes del pitazo de Valenzuela para señalar el descanso.



El cuerpo técnico debió hablarle mucho al equipo en el camerino, a ver si acababa de reaccionar. Y algo funcionó, porque Uruguay ya no llegaba con la misma facilidad que en la primera etapa.



Pero Colombia seguía sin saber cómo era la mitad del campo que no defendía Ospina. Por eso, Rueda metió tres cambios de un solo golpe: afuera Mateus Uribe (que tenía amarilla), Borré y Falcao. Adentro, Jéfferson Lerma, Roger Martínez y Duván Zapata.

Colombia se demoró en tener una opción de gol

Tardó 70 minutos Colombia en hacer un tiro al arco, eso sí, clarísimo: Díaz dejó a Zapata mano a mano con Muslera. el Duván del Atalanta hubiera roto el arco. El de la Selección se la tiró al cuerpo. Y nueve minutos después , un cabezazo de Lerma que no parecía llevar mucho peligro, desde el borde del área, fue bajando hasta hacer estirar al portero uruguayo. Ya eran dos opciones de gol claras.



Para los últimos 10 minutos, Cuadrado dejó el campo, no sin antes haber recibido la amarilla que lo sacó del juego contra Brasil, que tenía cara de roja: le metió un codazo a Matías Viña. Y en su lugar entró Juan Fernando Quintero, que le ayudó a Colombia a tener la pelota y dar la sensación de que se podía hacer algo más.



Al final, Colombia logró llevarse el punto que muchos firmaban un par de horas antes del pitazo final de Valenzuela, un punto que lo mantiene en la pelea por la clasificación y que ahora deberá sacarle jugo en los dos partidos que vienen, en Barranquilla, contra Brasil y Ecuador. Atrás quedó el sufrimiento del comienzo...



