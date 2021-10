El 'Pibe' Valderrama sobre el partido: 'esa no es mi Selección'

Este jueves, la triple fecha eliminatoria empezó con un resultado no muy esperanzador para Colombia: la ‘tricolor’ empató sin goles contra Uruguay.

Aunque es bien sabido que las tierras ‘charrúas’ son difíciles de conquistar, lo que causó impresiones irregulares fue el bajo nivel de algunos de los baluartes recientes de la Selección.



En redes sociales, por ejemplo, las críticas cayeron sobre nombres propios de la ‘tricolor’ como Juan Guillermo Cuadrado o Duván Zapata. David Ospina se llevó los elogios de los internautas, sin embargo, que el arquero estuviera más activo de lo habitual significa que Uruguay atacó en varias ocasiones.



El sinsabor dejado por el punto conseguido se reflejó también en las palabras de un histórico: Carlos ‘el Pibe’ Valderrama.

Duván Zapata lamenta su gol errado. Foto: EFE

En su canal de YouTube, uno de los grandes jugadores de la Selección habló de los resultados de la primera jornada de esta fecha eliminatoria y enfatizó en el partido de Uruguay y Colombia.



El ‘Pibe’ no se guardó nada.



“La sufrimos en un partido bravo (…) Los primeros 30 minutos Ospina, otra vez, la figura. Wilmar Barrios, figura. Luis Díaz, figura. Pero David Ospina fue nuestra figura”.



Con su estilo característico, Valderrama demostró –o se acercó lo mejor que pudo– a la sensación de angustia que invadió a los hinchas colombianos durante el asedio de Suárez y los jugadores ‘charrúas’.



Luego el ‘Pibe’ sentenció: “Esa no es mi Colombia, esa no es mi Selección”.



Y el análisis pasó de “partido bravo” a “jugamos muy mal”.



Sin embargo, Valderrama dio ‘otra vuelta de tuerca’ y dijo que, a pesar de jugar mal, “se salvó un punto”, uno que “nos puede llevar al mundial”.



Para el ‘Pibe’, la Selección está “obligada” a ganarle a Brasil, en Barranquilla. Este partido se disputará el domingo, a las 4 p. m.



“Tenemos que ganarles obligados a Brasil y a Ecuador (…) (contra Uruguay) jugamos muy mal, muy mal. Esa no es la Colombia que queremos”, enfatizó.



Para concluir ‘le bajó un cambio’ y dijo: “jugamos mal, pero empatamos”.

Lo que dijo el 'Pibe' sobre el partido Foto: YouTube: Pibe Valderrama

Esto podría considerarse como un aliciente, sin embargo, los partidos que vienen para Colombia son muy complejos.



Brasil, por ejemplo, es un equipo que se ha mostrado invencible en la eliminatoria: nueve victorias de nueve posibles. Este jueves sufrió un ‘pequeño susto’ con Venezuela, pues la ‘vinotinto’ le anotó un gol. Sí, eso no parece mucho, pero en un momento parecía tener lo suficiente para quitarle los primeros tres puntos a la ‘canarinha’.



Pero no ocurrió: Brasil al final ganó 1-3.

En el caso de Ecuador, el antecedente más cercano es como ‘para olvidar’: los dirigidos por Gustavo Alfaro destrozaron a Colombia –comandada por Carlos Queiroz en ese entonces– con un marcador de 6-1.

