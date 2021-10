Uruguay vs. Colombia: programación y dónde ver en vivo

Uruguay y Colombia jugarán uno de los partidos más electrizantes del jueves por la clasificatoria sudamericanas rumbo a Catar-2022, en el inicio de una triple fecha determinante que se avizora muy complicada para ambos equipos.



La Celeste tendrá un envión anímico con el regreso de sus dos goleadores históricos, Luis Suárez y Edinson Cavani, ausentes en los tres partidos anteriores. Los charrúas, terceros en la tabla con 15 unidades, necesitarán como el aire los tres puntos en Montevideo para afrontar luego con algo de espalda las dos visitas ante los únicos invictos de estas eliminatorias: Argentina y Brasil.



En tanto los cafeteros, que con 13 puntos aparecen en el límite de la zona de clasificación, no deberán ceder ni un milímetro pues una victoria les asegura escalar por encima de la Celeste. Además, los colombianos también deberán chocar en esta triple fecha con la Verdeamarilla, el poderoso líder que ha ganado todos sus encuentros.



El decisivo partido en el estadio Gran Parque Central comenzará a las 6 p. m. (hora colombiana), y con TV en vivo del 'Canal Caracol'.

Antecedente de Uruguay-Colombia

En el antecedente más fresco entre ambos equipos, en julio por cuartos de final de la Copa América, el encuentro terminó en un empate sin goles, con los cafeteros pasando a la siguiente fase gracias a la tanda de penales.



Antes, en su primer choque por el premundial en noviembre de 2020, el triunfo fue para Uruguay, que goleó 3-0 de visita en Barranquilla. Sin embargo, para el director técnico de la selección charrúa, Óscar Tabárez, aquel encuentro "ya pasó a la historia" y no se puede vincular con el duelo de este jueves.



"Colombia es un muy buen equipo, tiene un entrenador de muchísima experiencia y nosotros los partidos los planificamos muchos en base a los antecedentes", dijo el 'Maestro' el lunes en conferencia de prensa, aclarando que el 0-0 de la Copa América sí "dejó cosas" a tener en cuenta. Entre ellas, enumeró a la defensa, el "buen manejo con jugadores de experiencia" como Juan Guillermo Cuadrado y "alguna aparición como la de (Luis) Díaz que tuvo una gran Copa América", así como sus delanteros.



Al igual que en la triple fecha pasada, Tabárez insistió con las complicaciones de jugar tres partidos en ocho días. "Es duro para cualquiera y hay que gestionar los tiempos, pero a veces éstos no condicen con lo que se ve en lo táctico en un partido. (...) No es bueno de ninguna manera".

'Guerra intensa': Stefan Medina

El entrenador colombiano Reinaldo Rueda volverá a armar una oncena comandada por Cuadrado y Díaz, ante la repetida ausencia del atacante estrella James Rodríguez, quien debido a lesiones y falta de minutos no es convocado a la selección tricolor desde noviembre de 2020.



El que regresa al equipo tras quedar afuera de los tres partidos anteriores por molestias físicas es Yerry Mina, quien no pasará desapercibido ante la hinchada celeste. Es que el defensor despertó la antipatía de los uruguayos durante la pasada Copa América, tras hacer un "bailecito" luego de anotar en la tanda de penales.

No obstante, el defensor Stefan Medina apuntó una diferencia crucial entre aquel partido y el que se vivirá este jueves en Montevideo: la presencia de público. "Ellos de local se hacen fuertes y la gente los anima en pequeños detalles como duelos hombre a hombre", dijo el lunes en conferencia de prensa.



"Va a ser una guerra demasiado intensa y nosotros debemos entender que esa es la manera de ellos para ganar los partidos (...) Es una selección que entiende muy bien su estilo de juego y a eso se aferran. Nosotros ya los conocemos y será una lucha intensa por el resultado".



Lo cierto es que superar la empinada jornada será clave en las aspiraciones mundialistas de ambos equipos.



AFP

