Uruguay vs. Brasil: un clásico suramericano sin Suárez ni Neymar

El entusiasmo celeste por la goleada 3-0 a Colombia se congeló este lunes tras conocerse el positivo al covid-19 de Luis Suárez, que lo deja afuera de Uruguay para enfrentar este martes a Brasil por la cuarta fecha de la eliminatoria suramericana para el Mundial de Catar-2022.

"Se han realizado hisopados a todos los miembros de la Selección Mayor, resultando que los jugadores Luis Suárez, Rodrigo Muñoz y el funcionario Matías Faral han dado positivos de covid-19", informó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en un comunicado difundido en sus redes sociales.



La noticia amainó el viento de popa con el que llegaba la Celeste a su choque con Brasil tras el histórico triunfo en Barranquilla. Ahora sin su máximo goleador histórico, el desafío contra Brasil, a la que no puede ganarle desde 2001, parece mucho más empinado.



El partido, en un estadio Centenario de Montevideo sin público por el coronavirus, comenzará a las 6 p. m. con arbitraje del chileno Roberto Tobar.

Volver a ganar tras 19 años

Minutos antes de conocerse la noticia, el entrenador celeste, Óscar Tabárez, había expresado en conferencia de prensa virtual que sentía "alivio" de que Brasil no cuente el martes con Neymar, lesionado de los aductores.



"Para mí, en lo personal, es un alivio", reconoció. "Pero no significa que el partido sea más aliviado para nosotros. Enfrentamos al mejor equipo de las eliminatorias", advirtió.



La Celeste sorprendió el viernes en la tercera fecha del clasificatorio con una histórica goleada 3-0 ante Colombia en Barranquilla: fue el primer triunfo de Uruguay en el caluroso puerto caribeño y el resultado adverso más abultado para Colombia de local en un partido oficial.



También fue la victoria número 100 de Tabárez como entrenador de la selección uruguaya, a la que dirige desde hace 14 años en su segunda etapa. Antes estuvo desde 1988 hasta el Mundial de Italia-1990, donde la Celeste fue eliminada en octavos de final por el local.



Ahora, el 'Maestro' enfrenta un reto en el que puede volver a hacer historia. El último triunfo de Uruguay contra Brasil tuvo lugar en Montevideo el 1 de julio de 2001, por las eliminatorias rumbo a Corea del Sur y Japón-202. Fue un escueto 1-0, con un gol de penal de Federico Magallanes, pero otorgó los 3 puntos que nunca más pudo conseguir frene a la Canarinha.



Brasil, líder en solitario del clasificatorio a Catar-2022 tras haber ganado los tres partidos disputados, no ha exhibido su 'jogo bonito' en sus últimas presentaciones. El viernes superó a Venezuela, una de las colistas de estas eliminatorias con tres derrotas, con un deslucido 1-0.



Además de Neymar, segundo máximo anotador histórico de la selección brasileña con 64 goles, Brasil tampoco contará el martes con Alex Telles, quien jugó los últimos minutos en la sufrida victoria del viernes en Sao Paulo, y al día siguiente dio positivo de covid-19 en un test rutinario.

Cavani con la marca de un PSG

El choque del martes también marcará el reencuentro de Cavani con sus excompañeros del París Saint-Germain Marquinhos y Thiago Silva, líderes de la defensa de Brasil.



El delantero, hoy en el Manchester United, tendrá que lidiar con Marquinhos, con quien compartió siete años en el PSG y quien ya adelantó que el choque será duro. Jugar contra Uruguay "siempre es una guerra", dijo Marquinhos.



"Tenemos que ir preparados, porque es un juego muy difícil. Es un equipo fuerte del que conocemos su tradición, su calidad, con muy buena defensa", advirtió.



El también central Thiago Silva, otro exPSG que actualmente milita en el Chelsea, especuló con que, al jugar de local, Uruguay intentará ir al ataque, lo que sería positivo para Brasil.



"Eso va a favorecernos (...) Es más fácil cuando tenemos un poco más de espacio", señaló. La zaga uruguaya no contará con el lateral Matías Viña, quien había dado positivo de covid-19 tras volver de Barranquilla y está en aislamiento desde la medianoche del sábado.

Probables alineaciones:

Uruguay: Martín Campaña - Damián Suárez, José María Giménez, Diego Godín, Martín Cáceres - Lucas Torreira, Nahitan Nández, Rodrigo Betancur, Nicolás de la Cruz - Darwin Nuñez, Edinson Cavani. DT: Óscar Tabárez



Brasil: Ederson - Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi - Allan, Douglas Luiz - Richarlison, Everton Ribeiro, Gabriel Jesús - Roberto Firmino. DT: Tite.



AFP