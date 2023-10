El 'plan secreto' de Marcelo Bielsa para jugar contra Colombia, un radical cambio

Uruguay se prepara para una nueva doble fecha de Eliminatorias. En esta ocasión deberá medirse con Colombia en Barranquilla y con Brasil en Montevideo el 12 y 17 de octubre respectivamente, en el marco de la clasificación para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Claro está que más allá de trabajar en una doble fecha, la cabeza está puesta en el primero de esos encuentros que será como visitante ante los cafeteros y de cara al mismo, Marcelo Bielsa y su cuerpo técnico ya tomaron ciertas decisiones.

La decisión

Entre ellas la de que los jugadores lleguen directamente a Colombia y que no vengan a Montevideo para luego viajar todos juntos a tierras cafeteras con el objetivo de "ganar tiempo de trabajo", según informó la Asociación Uruguaya de Fútbol, lo que implica también que "la preparación para el primer partido sea en Colombia".



La delegación (cuerpo técnico y staff) partirá el sábado 7/10", expuso la AUF. Por su parte, Jorge Giordano, director de selecciones nacionales, indicó que "hay jugadores que llegan el sábado de tarde o de tardecita, el domingo otro grupo y el lunes está el plantel casi completo. Depende un poco de la confirmación de los jugadores, pero la idea es que estén todos el lunes en el correr del día".



Giordano, en diálogo con 100% Deporte (Sport 890) también confirmó que desde la selección estuvo la intención citar a José María Giménez para que forme parte de los trabajos, más allá de que no podía jugar por acumular todavía dos partidos de suspensión.



"Atlético de Madrid no tenía objeciones", sostuvo Giordano. ¿Qué evitó su viaje con la Celeste? La lesión que comunicó el club en las últimas horas tras sufrir "un edema próximo al tendón central del sóleo". "Lo teníamos pensado, no decidido, pero al final se lastimó", indicó.



Otro de los detalles que informó la AUF y que tendrá que ver con la preparación con el partido ante Brasil es el grupo de sparrings que en esta ocasión no será un grupo de futbolistas más ya que quienes trabajarán con la selección mayor serán los que están en el plantel Sub 23 de cara a los Juegos Panamericanos, selección que será dirigida por Diego Reyes, ayudante técnico del propio Marcelo Bielsa.



El País, Uruguay

GDA

