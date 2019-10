Uno por uno: en una Selección sin gol, sobresale cuadrado

El volante fue el jugador más destacado de Colombia en el empate sin goles contra Chile. El equipo, en general, se vio sólido atrás, pero le falta concretar arriba. Este es el balance individual.



Colombia tuvo un partido impecable en defensa. Sólido y aplicado. No sufrió, no padeció el partido. En ataque tuvo un buen comportamiento, creó sus opciones, pero le faltó lo más importante, el gol, que fue el lunar del equipo. Sin embargo, la Selección creó sus oportunidades, atacó, por momentos arrinconó a su rival, y mostró movimientos ya mecanizados para agredir al rival. Este es el balance individual.

David Ospina: tuvo un partido sin exigencia. Demasiado tranquilo (6).



Stefan Medina: su prioridad fue defensiva. Atacó poco, buscó poco, pero estuvo correcto y aplicado en lo suyo, en su prioridad. (5)



Dávinson Sánchez: impuso su fortaleza y su carácter en la zaga para no ceder ante los rivales. (6)



Yerry Mina: ratifica su importancia en el juego aéreo. Dos veces fue al área rival en pelota quieta y pudo anotar. En su función principal, la defensiva, no pasó inconvenientes. (6)



William Tesillo: con muy poca salida al ataque y con mucha concentración defensiva. Si Stefan no sale, que lo haga él. Pero ninguno. (5)



Wilmar Barrios: sigue siendo el motor del equipo; controla, domina, intimida, ladra, rasguña, muerde, y manda en el medio campo. Nadie pasa por ahí sin su permiso. Además, distribuye. (7)



Juan Guillermo Cuadrado: ahora el juego de Colombia parece girar sobre él, más cuando no está James Rodríguez. Cuadrado ataca y defiende, con gran despliegue físico. Fue el jugador más claro de Colombia, incluso le dejaron de pitar un penalti. (7)



Yairo Moreno: intenta encajar en el equipo, convencer, aprovechar la oportunidad que le dan. Aún le falta tiempo y juegos para entrar en la mecánica de la Selección. (5)



Luis Fernando Muriel: el atacante más incisivo. Buscó y se rebuscó sus opciones, las pocas, porque la pelota no le llegó o le llegó muy poco. (6)



Duván Zapata: se fue demasiado pronto del partido; una lesión lo mermó y lo sacó del partido en apenas 22 minutos. No pudo mostrar su feroz momento goleador. (Sin nota)



Roger Martínez: su presión en ataque fue clave para cortar la salida chilena, incluso regresó a apoyar la línea de volantes. Pero en su función de ataque, como tal, no pesó. (5)



Alfredo Morelos: ingresó por el lesionado Duván Zapata. Tiene movilidad y busca, pero le llegó poco la pelota. (5)



Jefferson Lerma: entró al minuto 62 por Roger Martínez. Con su ingreso cambió el esquema del equipo. Entró para apoyar a Barrios que ya necesitaba ayuda. (Sin nota).



Luis Díaz: entró al minuto 75 en lugar de Muriel. Intentó herir a Chile, pero poco interactuó con la pelota. No alcanzó a mostrarse. (Sin nota).



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET