Cuadrado se puso el traje de guía, genio y figura

La Selección Colombia tuvo su catarsis, se reivindicó con tres goles y una victoria sólida contra Perú. Con mucho carácter y niveles altos, Juan Guillermo Cuadrado sale como una de las figura. Este es el uno a uno de la Selección.

DAVID OSPINA: esta vez no le tocó sufrir, poco le patearon, lo quisieron sorprender en un remate de larga distancia que solo sirvió para demostrar toda su concentración y seguridad. (6)



STEFAN MEDINA: el centro que hizo en el segundo gol es tan exquisito como el cabezazo de Uribe. El centro soñado de todo lateral. Su partido fue correcto. (6)



YERRY MINA: con Mina en la cancha, los temblores suceden en lo alto. Allá fue, arriba, como siempre, ganó el cabezazo y puso a vibrar a la Selección en tierra con el primer gol. Y atrás fue una fiera. (7)



DÁVINSON SÁNCHEZ: el jefe de la defensa. Si Mina se va a ser el héroe arriba, él atrás siempre hace su trabajo, es el respaldo necesario. (6)



WILLIAM TESILLO: preocupado por su espalda, por no dar ventajas, por no perder los duelos. Por no fallar. Arriba no se lo vio. (6)

JUAN GUILLERMO CUADRADO: tenía doble función: ser Cuadrado y hacer de James. Sacó a relucir su clase, su técnica y su madurez de juego para orientar al equipo. Hizo pasegol, hizo expulsar a un rival. Y el centro del primer gol fue una pinturita. (8)



GUSTAVO CUÉLLAR: un filtro efectivo. Cortar y entregar. Imponer orden y mando. Fue uno de los más destacados. (7)



MATHEUS URIBE: metió un cabezazo fulminante, como el más curtido artillero. Es un todoterreno. (7)



LUIS DÍAZ: puso la alegría, la gambeta y un lindo gol. Su desequilibrio entusiasma, contagia, desahoga. (7)



LUIS FERNANDO MURIEL: potencia y velocidad. Rompió la defensa peruana con sus embestidas. Además, hizo una asistencia. (6)



DUVÁN ZAPATA: se fue sin gol, pero tuvo un desgaste ejemplar. Siempre lucha y persevera. (6)



DANIEL MUÑOZ: entró por Stefan Medina (12 ST). Pasó más tiempo calentando que en la cancha: cometió una falta descalificadora y se fue expulsado. (Sin nota)



YAIRO MORENO: entró por Díaz (15 ST). Dejó sus muestras de calidad y desequilibrio. Si Perú sufría con Díaz, Yairo fue otro dolor de cabeza. (6)



MIGUEL BORJA: entró por Muriel (26 ST). Poco alcanzó a mostrarse. (S. N.)

RAFAEL SANTOS BORRÉ: entró por Zapata (26 ST). No alcanzó a mostrar su capacidad. (S. N.)



WILMAR BARRIOS: entró por Cuéllar (26 ST). Fue el pulmón de repuesto. Complementó la tarea de Cuéllar. (S. N.)

