El fútbol internacional tiene algunas reglas de seguridad con el fin de preservar la salud de los jugadores. Esto implica cuidarlos de que se expongan a ambientes hostiles como las altas y bajas temperaturas que se pueden presentar en algunas regiones del planeta. Pero indudablemente el terreno al que más le temen los atletas son aquellos en los que el oxígeno es escaso.



La Paz, Quito, Cusco e incluso Bogotá, son algunos de los lugares temidos por los futbolistas de élite por estar a muy elevados metros sobre el nivel del mar, pues competir en estos espacios acarrea tener una capacidad pulmonar bien entrenada para solventar la falta oxigenación.



Sin embargo, existe un sitio en el que un pequeño club le hacía frente a todos los pronósticos jugando a más de 4.300 metros de altura, lo que le hizo ganar el título del club ‘más alto del mundo’.



Se trataba del Unión Minas Volcán, ubicado en la ciudad de Cerro de Pasco, Perú, y cuyo estadio, el Daniel Alcides Carrión, presume ser el escenario más difícil de balompié.



Si bien ya presume ser un problema por las condiciones en las cuales se construyó, la grama se encuentra muy pegada a la tribuna y el césped es sintético, por lo que la modalidad de juego cambia totalmente en comparación con un campo de pasto natural, pues la pelota corre con más velocidad.



El club del minero



Este club nace de la idea de tener un lugar de esparcimiento para los mineros, pues Cerro de Pasco es considerada una de las zonas de explotación de minera legal e ilegal más influyente del Perú. Se fundó el 23 de abril de 1974 con el fin detener una representación para la ciudad en el deporte ‘rey’.



En manos del Ingeniero Heráclio Ríos Quinteros tiene a su primer Presidente, el cual comienza a diseñar el camino para que su escuadra pueda participar en más y mejor torneos. Tres años después de su fundación. Consiguió entrar en la liga de la provincia de Chaupimarca, conquistando varios títulos.



Entrada la década de los 80, llega a primera división, logrando el objetivo de visibilizar a los casi 60 mil habitantes que le hacen fuerza a este modesto, pero complicado equipo. Si bien su paso por la máxima categoría se limita a escasos 15 años (1986-2001), ostentan haber estado invictos por más de dos en condición de local.



último equipo conocido del Unión Minas Volcán en 2010 Foto: Alejandro Pelgrino /Antena Deportiva

Siempre hubo quejas

Como era de esperarse, la Unión Minas Volcán recibió el reproche de los clubes más prestigiosos del país Inca por las condiciones a las que eran sometidos sus futbolistas al jugar a más de 400 mil metros de altura. Ellos manifestaban que era gracias a la altura y no al nivel deportivo que se lograban mantener en circuito más importante.

Sin embargo, pese a las restricciones que ha puesto la FIFA, jugadores y directivos, la OMS ha manifestado que todo ser humano es capaz de adaptarse a las condiciones de la altura y no representa un problema para la salud.



En estos tiempos, el Daniel Alcides Carrión recibe partidos de la Copa Perú, así como de la Liga Cerro de Pasco. Hace unos años, en el 2012, fue sometido a una remodelación para mejorar detalles de la cancha y las gradas.



De igual forma, ‘El rodillo minero’ no ha logrado regresar a primera división, siendo un anhelo para los habitantes de un municipio que vive sumergido en problemáticas estructurales de pobreza y violencia.



Si bien el estadio no cuenta con una infraestructura de prestigio, es igual o peor que otras plazas de élite para llevar a cabo la práctica del fútbol, pues no es nada fácil competir allí.



¿Desapareció?



Luego de su descenso en 2001, el club enfrentó serios problemas económicos y estuvo cerca de desaparecer. Se mantuvo alejado de las canchas hasta 2007, cuando recibió apoyo económico de la empresa Volcán.



No obstante, en 2010 se consagró campeón de la Liga Superior de Pasco, pero luego desapareció de los registros hasta hoy, pues lleva más de diez años sin protagonizar un torneo profesional.





JAIME EDUARDO PAZ PAREDES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

