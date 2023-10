Un acto violento empañó este sábado la victoria de Rosario Central 1-0 contra Newell’s Old Boys, en uno de los clásicos más pasionales y calientes del fútbol argentino.

Una mujer de 32 años, identificada como Ivana Paula Garcilazo Bellón, murió tras recibir una pedrada cerca del estadio Marcelo Bielsa, donde Newell’s juega como local.

La víctima portaba una camiseta de Rosario Central. Cabe recordar que el partido no se jugó en ese escenario, sino en el Gigante de Arroyito, la sede del equipo que dirige Miguel Ángel Russo, técnico que sacó a Millonarios campeón en 2017-II, y en el que juegan los colombianos Jaminton Campaz y Dannovi Quiñones.



La policía de Rosario detuvo a tres sospechosos de haber causado la muerte de la hincha de Central.

La versión acerca de la muerte de la hincha de Rosario Central

El portal Infobae publicó una versión de cómo habría ocurrido la muerte dde Garcilazo Bellón: “Iba en una moto con su pareja por Ovidio Lagos en dirección al sur de Rosario. En circunstancias que están siendo investigadas, la mujer fue agredida con una piedra en el cráneo y cayó al suelo”.



“Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias acudió de forma urgente, pero no pudo hacer nada”, agrega la versión.



El mismo medio aseguró que en el lugar donde fue atacada la seguidora de Rosario Central aparecieron algunas piedras que serían las que lanzaron los agresores.



“Venía del partido con su novio. Iban por Ovidio Lagos porque vive en la zona sur. En la esquina de Lagos y Montevideo había tipos que tiraban cascotes a los que pasaban con ropa de Rosario Central. Ella era repartidora de Rappi, siempre usaba casco, pero se ve que esta vez no. No nos entra en el cuerpo tanta bronca. No puede ser que un partido haya generado esto”, dijo un familiar de la víctima a Infobae.



El club Rosario Central repudió el hecho en sus redes sociales:

El Club Atlético Rosario Central lamenta el fallecimiento de nuestra hincha Ivana Paula Garcilazo Bellón y repudia categóricamente todo acto de violencia. pic.twitter.com/zGbcf9NBQO — Rosario Central (@RosarioCentral) October 1, 2023



DEPORTES

Más noticias de Deportes