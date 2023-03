Morre torcedor agredido em briga no RJ. O confronto foi antes do jogo de Flamengo e Vasco no Maracanã



