Gremio de Brasil espera que la negociación con el mundialista uruguayo Luis Suárez llegue a un desenlace en cuestión de "horas", según dijo este viernes el presidente del club brasileño, Alberto Guerra.

En declaraciones a la radio Grenal, Guerra no dio garantías sobre la contratación de

Suárez, pero aseguró que está trabajando "para tener una definición en las próximas horas".



El fichaje, puntualizó, no solo depende del Gremio, sino de que se logre un acuerdo con patrocinadores que participarían en la operación, "para que no afecte a la caja ya perjudicada del club".



"Como presidente tengo la responsabilidad de hacer negocios que no perjudiquen la caja del club. Por eso es necesaria la ayuda de socios que estén interesados en las negociaciones", afirmó el directivo del club de Porto Alegre.



Suárez, de 35 años, regresó este año al Nacional de Montevideo, después de 16 temporadas en el fútbol europeo, una etapa en la que defendió la camiseta de equipos como el Liverpool, el Barcelona o el Atlético de Madrid.



El Gremio, un equipo histórico de Brasil con tres copas Libertadores, acaba de ascender a primera división después de pasar una temporada en la segunda categoría. El club de Porto Alegre también anunció este viernes la contratación del centrocampista argentino Franco Cristaldo, procedente del Huracán de su país y que reforzará al club brasileño por cuatro años a partir de 2023.

En Navidad con Messi

"Primero que nada, un saludo grande para todos los rosarinos y felicitarlos por ser campeón del mundo y que estén disfrutando de este hermoso momento, un abrazo grande a todos", dijo el uruguayo en un video difundido por el Aeropuerto.



Pocas horas antes, llegaron a la misma pista, en otro avión privado que partió de Barcelona, Jorge Messi, padre del astro; otros dos de sus hijos, Matías y Rodrigo; y su perro, Zeus, acompañados de gran cantidad de equipaje, informaron a EFE fuentes del aeródromo.



Según medios locales, Suárez llegó para pasar las fiestas navideñas con todos ellos. El aeropuerto está a solo 8 kilómetros de Kentucky Club de Campo, el exclusivo barrio cerrado en el que residen 'La Pulga', su mujer, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos cuando están en la ciudad.



Ya el pasado domingo, en su cuenta de Instagram, el delantero uruguayo escribió un "Felicitaciones Gordo" junto a una captura de pantalla de una videollamada con el capitán de la Albiceleste, en la que se veía al rosarino con la copa en sus manos.

EFE