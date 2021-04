Las duras represalias de Uefa con los que jueguen la Superliga

La creación de la Superliga europea, impulsada por doce grandes clubes, es una "propuesta vergonzosa" de entidades "guiadas por la codicia" y "escupe en la cara a todos los que aman el fútbol", afirmó este lunes el presidente de la

Uefa, Aleksander Ceferin.

Los jugadores. El que juegue la Superliga no podrá jugar ni el Mundial ni la Eurocopa. No van a poder representar a sus respectivas selecciones. Mi opinión es que, tan pronto como sea posible, los jugadores tienen que ser expulsados de todas nuestras competiciones.



Le puede interesar: (José Mourinho, destituido como técnico del Tottenham)



Los conjuntos. Los equipos deben ser excluidos de nuestras competiciones y los jugadores deben ser excluidos tan pronto como sea posible.



Andrea Agnelli: "Nunca he visto a una persona mentir tantas veces y tan persistentemente como lo hizo. Hablé con él el sábado por la tarde y me dijo que todo son mentiras. La codicia permite que todos los valores humanos se evaporen.



Las selecciones: La clasificación para competiciones europeas debe ser por méritos deportivos. Todos deben poder competir contra todos.



Los dirigentes. No sabíamos que teníamos serpientes trabajando cerca de nosotros, pero ahora lo sabemos. No puedo enfatizar con más fuerza cómo todos están unidos contra estas propuestas vergonzosas y egoístas, alimentadas por la codicia por encima de todo.



Unidos. Solo puedo señalar que la Uefa y el mundo del fútbol están unidos contra la vergonzosa propuesta egoísta de algunos clubes motivados por la codicia. Todos estamos unidos contra este absurdo del diseño. Instamos a todos a mantenerse firmes con nosotros, ya que hacemos todo lo que está en nuestro poder para asegurar que esto nunca termine en fruto".





Más deportes.