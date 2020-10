La Uefa habla fuerte sobre la creación de la Superliga europea

La Uefa reiteró su firme oposición y la de su presidente, Aleksander Ceferin, al proyecto de crear una Superliga europea y aseguró que "los principios de solidaridad, promoción, descenso y ligas abiertas no son negociables".

Un portavoz de la Uefa señaló a EFE que el presidente, Aleksander Ceferin, "ha dejado claro en muchas ocasiones que la Uefa se opone firmemente a la Superliga" y que "los principios de solidaridad, promoción descenso y ligas abiertas no son negociables".



Le puede interesar: (El sueño de Maradona y la ironía a Inglaterra por su gol con la mano).



"Es lo que hace que el fútbol europeo funcione y que la Liga de Campeones sea la mejor competición deportiva del mundo.



La Uefa y sus clubes están comprometidos a construir sobre esa fuerza no a destruir para crear una Superliga de 10 o 12 incluso 24 clubes que inevitablemente se convertiría en aburrida", subrayó.



También lea: (¡Camerino roto! Benzema pide que no le pasen el balón a Vinicius).



La posible puesta en marcha de una Superliga europea de clubes retomó fuerza anoche cuando Josep María Bertomeu dijo que el lunes pasado se aprobaron los requerimientos para formar parte de la competición, al anunciar su dimisión como presidente del Barcelona.



EFE