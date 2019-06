¡Apasionante! La Liga de las Naciones arde con sus semifinales

Portugal, capitaneado por su incombustible Cristiano Ronaldo, busca el miércoles frente a Suiza su pase a la final de la novedosa Liga de Naciones de la Uefa, en busca de un trofeo en casa, antes de seguir compitiendo por defender su corona continental el próximo año.

"Siempre es un placer volver a mi país. Fuerza Portugal", escribió Cristiano Ronaldo en su cuenta de Instagram, tras unirse a su selección, a la que volverá a capitanear en busca de otro título tras la Eurocopa de 2016.



El astro luso volvió en marzo con la 'Selecçao' para los clasificatorios para la Eurocopa de 2020, tras no haber participado en seis partidos de selección a petición propia para poder adaptarse a su nuevo club de la Juventus de Turín.



"Su ausencia en la fase de clasificación (de la Liga de Naciones) quedó bien explicada, es totalmente legítima y comprensible", comentó el seleccionador luso, Fernando Santos. Sin embargo, en cuanto se trata de jugarse un título, aunque sea honorífico, 'CR7' no quiere faltar a la cita y de nuevo el miércoles estará al frente de un Portugal en el que Santos busca conjugar la veteranía de los Cristiano o Pepe con la llegada de los emergentes Bruno Fernandes, Bernardo Silva o Joao Félix.

‘Máquina de hacer goles’

Este último, a sus 19 años, es la gran esperanza de los portugueses, al punto de que algunos lo han comparado con Cristiano, un entusiasmo que Santos se ha encargado de atemperar.



"No se pueden comparar cosas que no son comparables. No tienen características iguales. Son dos jugadores de grandes cualidades, pero son completamente distintos", afirmaba el seleccionador luso al diario O Jogo en marzo.



Probablemente, ambos jugarán el miércoles sobre el césped del estadio Do Dragao de Oporto para hacer frente a Suiza. Tras una fase de clasificación en la que Portugal ganó dos encuentros y empató otros dos, los lusos buscarán una victoria que les dé el pase a la final que se jugará en el domingo en ese estadio.



"Sabemos que Suiza tiene un ataque fuerte", dijo el central Pepe en rueda de prensa el lunes, recordando sus enfrentamientos en los clasificatorios para el Mundial de 2018, en los que Suiza ganó 2-0 a los lusos en su casa, antes de que los portugueses se tomaran la revancha en Lisboa (2-0).



"Son fuertes en ataque y defensa, creo que es un equipo muy completo, pero nos estamos preparando bien para pasar a la final", añadió el defensa del Oporto, recordando que "tenemos el privilegio de tener al mejor jugador del mundo, que es una máquina de hacer goles: Cristiano".

Progresión

Tendrá que emplearse a fondo el astro luso para batir la portería de una rocosa selección suiza que se coló en la final a cuatro de la Liga de Naciones tras tres victorias y una derrota en la fase de grupos, donde dio la sorpresa al batir 5-2 en casa a Bélgica.



"No sólo debería ser el objetivo para mí, sino para todo Suiza, ganar este torneo", advertía el lunes el selecccionador Vladimir Petkovic antes de volar hacia Portugal. Levantar este trofeo supondría para el país helvético inaugurar su palmarés, aún virgen, en una competición a la que Petkovic mira como una forma de seguir probando jugadores, tras no convocar al veterano capitán Stephan Lichtsteiner.

Holanda e Inglaterra, la otra llave

Las selecciones de Inglaterra y Holanda se verán las caras este jueves en la segunda semifinal de la Liga de las Naciones, un encuentro en el que volverán a ser protagonistas muchos jugadores que disputaron el pasado sábado la final de la Liga de Campeones.



Precisamente, ése es el factor que más condicionará el once inicial del técnico inglés Gareth Southgate, ya que hay siete futbolistas, tres del Liverpool (el lateral Alexander-Arnold, el central Joe Gomez y el medio Jordan Henderson) y cuatro del Tottenham (el lateral Danny Rose, los centrocampistas Dele Alli y Eric Dier y el delantero Harry Kane) que apenas han descansado.



De hecho, los jugadores que disputaron la final se incorporaron el martes a la concentración para llegar con el resto de compañeros a la ciudad lusa de Guimarães, donde se disputará el encuentro mañana jueves en el Estadio Afonso Henriques.



Una de las referencias ofensivas de los ingleses, Raheem Sterling (Manchester City), que esta campaña anotó 17 tantos en Liga, aseguró en los últimos días que desea "ganar un título con la camiseta de Inglaterra". "Sabemos que será difícil, pero tenemos una gran oportunidad", afirmó el delantero de 24 años en la web de la Uefa, que insistió en que Holanda tiene unos "jugadores fantásticos".



En el punto de mira de los Países Bajos, los dos campeones de Europa con el Liverpool, el central Virgil Van Dijk y el eje de la medular Georginio Wijnaldum, que fueron los últimos en incorporarse a la concentración de la 'oranje', cuyos jugadores están alojados en Lagos, en la región sureña portuguesa del Algarve.



"Sólo quiero jugar, he dormido lo suficiente", aseguró Wijnaldum tras incorporarse con la selección, a la que vez explicó que estará disponible para el once inicial si lo estima conveniente Ronald Koeman.



Van Dijk, que probablemente compartirá puesto de central con el joven del Ajax Matthijs de Ligt, dejó claro que, a pesar de las celebraciones de los últimos días, está en disposición de jugar. En el punto de mira, una de las revelaciones de este año en el fútbol europeo, el joven centrocampista holandés del Ajax Frenkie de Jong, fichado por el Barcelona.



El inglés Declan Rice, que lucha por la titularidad en el combinado de las islas, aseguró en las últimas horas que una de las claves para que Holanda no controle el partido es "impedir el juego" que hace de Jong.



Si Harry Kane juega podría estar acompañado en el ataque por Rashford y Starling, la "naranja mecánica" tendrá, a priori, como referencia de ataque a Memphis Depay, delantero del Olympique de Lyon que esta campaña anotó 10 goles en Liga, mientras que en los extremos podrían jugar Ryan Babel (Fulham) y el atacante del PSV Eindhoven Steven Bergwijn.



