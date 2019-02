Uefa investiga a Ramos por declaraciones al final del juego con Ajax

El Comité de Disciplina de la Uefa ha abierto una investigación disciplinaria al futbolista del Real Madrid Sergio Ramos, por las declaraciones realizadas tras el partido contra el Ajax, de la Liga de Campeones, en las que reconocía haber forzado una tarjeta amarilla.

La Uefa anunció este jueves que "ha iniciado una investigación disciplinaria basada en el artículo 31 (3) del Reglamento Disciplinario de la Uefa en relación con las declaraciones del jugador del Real Madrid Sergio Ramos en el partido mencionado anteriormente".



Tras el encuentro contra el Ajax disputado en el Johan Cruyff Arena, Sergio Ramos reconoció ante los medios de comunicación que había forzado la tarjeta amarilla para cumplir el ciclo de sanción, no jugar el partido de vuelta contra el conjunto holandés y afrontar sin amonestación alguna los cuartos de final de la Liga de Campeones, si el Real Madrid se clasifica.



"No te voy a mentir y viendo el resultado mentiría si dijera que no es algo que tenía presente. No es por subestimar al rival ni penar que la eliminatoria se ha pasado. Pero en el fútbol toca tomar decisiones complicadas", dijo el jugador del Real Madrid tras el partido de Ámsterdam.



Posteriormente, el capitán del conjunto blanco intentó matizar ante otros medios de comunicación y en las redes sociales.



Sergio Ramos, que se perderá con toda seguridad el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones por cumplir el ciclo de amonestaciones, podría ser sancionado con uno o dos encuentros más por conducta antideportiva tal y como estipula el artículo 31(3).



Por otra parte, el Comité de Disciplina de la Uefa anunció este jueves que abre procedimiento disciplinario al Ajax por el lanzamiento de objetos desde la grada al terreno de juego y por la presencia de bengalas dentro del estadio, hechos por los que también se va a indagar a los seguidores del Real Madrid presentes en el Johan Cruyff Arena.



Igualmente, también ha abierto procedimiento disciplinario al Tottenham, que se enfrentó en Wembley al Borussia Dortmund el miércoles, por el lanzamiento de objetos al terreno de juego y por el bloqueo de las escaleras de las gradas, que incumple las normas de seguridad.



La Uefa también pretende tratar el comportamiento de los aficionados alemanes, a los que se investigará por lanzamiento de objetos. Todos los casos serán tratados por el Organismo de Control, Ética y Disciplina de la Uefa el próximo 28 de febrero.



