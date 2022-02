En medio de las decisiones de última hora que ha debido tomar la Uefa por la crisis en Ucrania, este viernes se desarrolló sin inconvenientes el sorteo de las llave de los octavos de final de la Liga de Europa.



El segundo torneo del Viejo Continente tuvo este jueves los últimos compromisos de su tradicional fase de 'play-offs'. Con uno que otro equipo sorpresa, ya están listos los duelos de la siguiente etapa. Aquí se los presentamos.

Los octavos de la Liga de Europa

Balotas de la Europa League. Foto: EFE

Rangers (Alfredo Morelos) vs. Estrella Roja de Belgrado

​

Sporting Braga vs. Mónaco



Porto (Matheus Uribe) vs. O. Lyon

​

Atalanta (Luis Fernando Muriel y Duván Zapata (lesionado)) vs. B. Leverkusen



Sevilla vs. West Ham



Barcelona vs. Galatasaray



RB Leipzig vs. Spartak Moscú



Real Betis vs. Eintracht Frankfurt (Rafael Santos Borré)



¿Cuándo son los partidos?

Los juegos de ida de los octavos de final serán el jueves 10 de marzo y los de vuelta se disputarán una semana después, el 17 de marzo.

