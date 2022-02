Siguen las condenas del deporte mundial a los representantes rusos tras la invasión en Ucrania.



A los anuncios de la Fifa y las principales federaciones del deporte mundial, se les sumó en las últimas horas una decisión inédita que pondría de relieve la mano dura con la que la Uefa está tratando la situación que tiene en alerta a todo el planeta.



En este caso, según adelanta el diario alemán 'Bild', la expulsión del único club ruso que compite en torneos internacionales.

La expulsión del Spartak

Spartak de Moscú. Foto: @fcsm_esp

El Spartak del Moscú está clasificado para los octavos de final de la Europa League, para jugar contra el RB Leipzig alemán. Sin embargo, conforme reporta 'Bild', no podrá jugar porque la Uefa lo piensa expulsar del torneo.



"Estamos en conversaciones permanentes con la Uefa con respecto a los octavos de final. Partimos de la base de que los partidos no se jugarán", le dijo Oliver Mintzlaff, presidente del Leipzig, al medio en mención.



Este domingo, el ente que rige el fútbol europeo había determinado que los equipos rusos no podrían jugar más partidos en su suelo.

DEPORTES