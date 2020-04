Uefa califica como 'conducta inapropiada' celebración del PSG 

El diario francés L'Equipe señaló que la Uefa le comunicó al PSG que califica como ‘conducta inapropiada' la celebración de la clasificación a cuartos de final de la Liga de Campeones del equipo francés, luego de que en la celebración algunos de la plantilla imitaron al jugador del Borussia Haaland,Erling Braut Haaland.

La entidad no sancionó, pues solo envió una advertencia por su comportamiento antideportivo después de obtener la victoria en los octavos de final.



La burla hacía Haaland no fue bien vista por parte de los aficionados e instituciones, razón por la que la Uefa no dejó pasar por alto este hecho.