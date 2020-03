¡Oficial! La Eurocopa cambia de fecha y se jugará en el 2021

Es oficial. La reunión que sostuvieron este martes los miembros de la Uefa determinaron que la Eurocopa, que estaba prevista para disputarse entre el 12 de junio al 12 de julio de este año, cambia de fecha y se jugará en el 2021.

Este es el primer aplazamiento de la Eurocopa en 60 años de existencia. La gran propagación que está teniendo el coronavirus fue la razón y el cuidado de todos los miembros de fútbol y de los aficionados no se dejó al azar.



En esta videoconferencia participaron las 55 asociaciones miembros de la Uefa y se estuvo de acuerdo en que no se podía exponer a nadie para a verse infectado.



La situación se presentó aún más complicada por cuanto esta edición iba a contar con la gran novedad de disputarse en 12 países diferentes, obligando a equipos y aficionados a atravesar fronteras.



Ahora, la Uefa debe concretar con las partes cómo proceder con la Liga de Campeones y la Liga Europa, suspendidas totalmente desde esa semana por la enfermedad y pendientes de su desarrollo, aunque la intención es que puedan completarse.



Para ello no se descarta modificar su formato, que las eliminatorias se jueguen a partido único o que se dispute como una final a cuatro.



DEPORTES