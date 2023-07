La Champions League es la competencia de la UEFA que reúne a los mejores equipos del fútbol europeo. Con el tiempo, se ha convertido en uno de los torneos más prestigiosos de clubes en el mundo.

Fecha y hora del sorteo de fase de grupos



Según la UEFA, el sorteo de fase de grupos 2023/24 tendrá lugar en el Grimaldi Forum, Mónaco, un centro de conferencias en el que se hará la distribución de equipos.

De acuerdo con el sitio oficial del Grimaldi Forum, más de 700 invitados, incluidos representantes de clubes, futbolistas, leyendas, medios de comunicación y miembros de la familia de los deportistas, viajarán a Mónaco para el lanzamiento oficial de una nueva fase de grupos.

El sorteo será el jueves 31 de agosto y se transmitirá en directo vía streaming a partir de las 18:00 HEC (Hora local de Europa central), a través de la página oficial de la Champions League, comunicó la UEFA. En Colombia, la gala se podrá ver a partir de la 12 de la tarde.

Lo que hay que saber de la elección a fase de grupo



Al igual que temporadas pasadas, el torneo reúne a cuatro equipos en ocho grupos (A, B, C, D, E, F, G, H). Dentro de estos, es importante no juntar clubes del mismo país. Por ejemplo, Atlético de Madrid y FC Barcelona, no pueden estar juntos dentro del mismo grupo sorteado

Cómo es costumbre, siempre se elige al primer bombo, para ver qué cabeza de serie va en cada grupo. Esto se hace en función de ranking de mejor jugador y competencias ganadas recientes.

Para entender mejor, el bombo 1 está formado por el campeón, ganador de UEFA y los campeones de los seis países. Los bombos dos, tres y cuatro se determinan por habilidad del club.

Equipos temporada 2023/24

En total son 34 clubes distribuidos en ocho grupos diferentes. Aquí, algunos de los equipos clasificados.

- Manchester City.



- Arsenal.



- Manchester United.



- Newcastle.



- Barcelona.



- Real Madrid.



- Atlético Madrid.



- Real Sociedad.



- Sevilla.



- Bayer Múnich.



- Borussia Dortmund.



- Leipzig.



- Unión Berlín.



- Napoli.



- Lazio.



- Inter Milán.



- Milán.



- Benfica.



- Oporto.



- PSG.



- Lens.



- Feyenoord.



- Salzburgo.



- Celtic Glasgow.



- Estrella Roja.



- Shakhtar Donetsk.

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO