'Tuvieron que separar a Borja y Demichelis': dan detalles de presunta pelea en River Plate

Desde hace unos días se viene hablando de una pelea que hubo en el vestuario de River Plate tras la goleada que sufrieron el pasado viernes (4-0) contra Independiente Rivadavia en un amistoso, aprovechando el parón de la fecha Fifa.

Según contaron medios de Argentina, el colombiano Miguel Ángel Borja fue uno de los protagonistas de esta pelea con el técnico Martín Demichelis. "Se pudre todo en el vestuario, cara de cu... para volver (de Mendoza)", dijo el periodista Pablo Carrozza.

El DT argentino, luego de la derrota, decidió no darle el fin de semana libre al plantel (sábado 23 y domingo 24 de marzo) como castigo por el rendimiento en el campo.

La medida no habría caído nada bien en el delantero cordobés, reveló este jueves el periodista Pablo Carrozza, quien explicó en su canal de YouTube que Borja ya tenía un viaje planeado con su familia que llegaba desde Colombia, aprovechando el descanso prometido.

"Les cambia todo el organigrama que tenían para ese fin de semana en la fecha Fifa y les dice (Demichelis): 'Muchachos, sé que tenían sábado y domingo libres, vamos a entrenar porque esto no puede pasar'", empieza diciendo el periodista.

No levanta la mano Borja para decir: 'Señor Demichelis, usted está equivocado', sino que lo insulta, se le va al hum

"Quería buscar información por diferentes fuentes para, ahora sí, contarles a ustedes qué es lo que ha sucedido en el partido de River frente a Independiente Rivadavia de Mendoza".

"No levanta la mano Borja para decir: 'Señor Demichelis, usted está equivocado', sino que lo insulta, se le va al humo y dice Borja: 'Viajó mi familia de Colombia, nosotros tenemos estipulado un viaje de 2 días... ¿Yo qué culpa tengo, si ni siquiera me pusiste?'", agregó el mismo periodista que hace unos días dijo que Millonarios "no existe".

Y es que Miguel Ángel no fue tenido en cuenta para el partido, que según Carrozza, el club no quería disputar: "River (los jugadores) no lo quería jugar, fueron palabras del técnico a sus ayudantes".

Si se tiraron 2 o 3 manos y si Borja y Demichelis están 'calientes' y se agarraron en el vestuario

La situación se calentó tanto, que llegó a tal extremo que el técnico Martín Demichelis y el delantero Miguel Ángel Borja se encararon y tuvieron que ser separados dentro del vestuario de River Plate, en el que había cerca de 40 personas presentes y como testigos.

"(Llegaron a) Ponerse cara a cara, tirarse unas manos, los separaron... Las piñas, de últimas, son lo de menos. Si se tiraron 2 o 3 manos y si Borja y Demichelis están 'calientes' y se agarraron en el vestuario, están demostrando que tienen sangre", aseguró.

Y agregó: "Van a negar lo que estoy contando, van a decir: 'No hubo piñas, nadie le pegó a una pared del vestuario, nadie tuvo que separar a Demichelis'. Borja fue el que puso el grito en el cielo, en una relación que no está bien".

La pelea entre el timonel y el colombiano se resolvió en el entrenamiento del sábado, cuando tuvieron un cara a cara, ya con la sangre más fría, y llegaron a un acuerdo de que todos debían abogar por el bien de River Plate.

"En los entrenamientos de sábado y domingo, donde hubo una charla de Demichelis con Borja donde dijeron: 'Vamos a tirar todos del mismo lado porque se viene lo difícil. Hay que dejar atrás lo que pasó'", afirmó el periodista en su canal.

A pesar de que Borja no fue parte del plantel en el 4-0 contra Independiente Rivadavia, tenía que hacerse cargo de la derrota a pesar de no haber jugado, expresó Carrozza.

Se van a abrazar, van a decir que está todo bien, que son amigos y entienden al técnico. Las cosas vienen mal desde hace tiempo

"Si Borja hace un gol, posiblemente, se abrace con Demichelis para demostrar a la gente que sabe, que contó algo o está con la duda (de lo ocurrido). Se van a abrazar, van a decir que está todo bien, que son amigos y entienden al técnico. Las cosas vienen mal desde hace tiempo... Está todo para la mi... ¿Cuál es la verdad, la que nos vienen a decir, la que van a salir a desmentir o la que se va a saber en un año, quizás, cuando Demichelis o Borja no estén en River?", expresó el periodista.

Y completó: "La historia es como la cuento, las cosas están mal, los tuvieron que separar a Demichelis y a Borja, muy caliente el colombiano. Es la información que tengo y pude recabar, a partir de charlas que he tenido con integrantes de ese vestuario y gente que estaba adentro".

