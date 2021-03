Turquía devora las ganas de Haaland y Odegaard

La selección de Turquía acabó con las ganas y el poderío de Erling Haaland y con el talento de Martin Odegaard, sin apenas presencia en estos dos primeros partidos clasificatorios para Catar 2022, para poner en entredicho el panorama de la selección de Noruega, derrotada por segunda vez en el recorrido hacia el Mundial.

Fue un partido sin problemas para los turcos, líderes del grupo con pleno de victorias, que abrieron la lata en el minuto 4.



Con Erling Halaand y Martin Odegaard sobre el césped de La Rosaleda Noruega esperaba ponerse por delante ante una Turquía que llegó a Málaga después de golear 4-2 a una todopoderosa Holanda y que hizo gala de su buen momento en tan solo cuatro minutos de partido.



Los otomanos se pusieron por delante al dejar en evidencia a la defensa escandinava; Tofun se zafó de Elyounoussi y remató en el corazón del área un centro desde la izquierda batiendo al guardameta Jarstein y haciendo así el 1-0.



Ayhen fue una pesadilla para el decepcionante Haaland que a pesar de darle un buen pase a Sorloth para empatar el partido, el gol no sirvió ya que Hernández Hernández anuló el tanto con buen criterio por fuera de juego. Sorloth lo volvió a intentar en el 23', pero esta vez el tiro del noruego se estrelló con el palo.



No daba opción alguna la selección turca que, visto que los vikingos armaban la pierna, decidieron poner tierra de por medio con un gol de Çaglar Söyüncü. El cotizado central del Leiscester inglés cabeceó de manera brillante un córner sacado por Yazici y, con una potencia desmesurada, hundió el balón en la red haciendo el 2-0 con el que se llegó al descanso.



La mala suerte se cebó con los noruegos y en el 45' Solbakken se vio obligado a cambiar de portero dando minutos a Hansen, que ingresó en el verde para sustituir a un lesionado Jarstein que fue incapaz de frenar a los turcos en la primera mitad.



Martin Odegaard despertó de su letargo ayudó a Sorloth a rematar ante la portería otomana haciendo que los noruegos se soltaran en el inicio del segundo tiempo, aunque las intenciones escandinavas cayeron en saco roto.



Como un resorte saltaron los turcos ante cualquier intento de sus rivales y así hicieron el 0-3 en el 59', que cayó como un jarro de agua fría en el banquillo noruego porque de nuevo Tofun hizo de las suyas ante la defensa vikinga. Tofun, con una rosca diabólica desde la frontal que entró por el palo largo de la portería defendida, ahora, por Hansen.



Turquía estuvo a punto de hacer el cuarto y ridiculizar del todo a Noruega, pero el disparo de Yazici no encontró fortuna, para remendar sus errores y su falta de acierto, Haaland anotó un gol, pero fue anulado por fuera de juego.



Ante esta situación el seleccionador noruego hizo un triple cambio dando minutos a King, Thorstvedt y Svensson en el 67' y sentando a Elyounoussi, Midtsjo y Ryerson; dos minutos más tarde movió ficha el seleccionador turco con la entrada de Erkin y Antalyali.



Odegaard tuvo la opción de hacer el primero en el 77', su disparo lo desvió el portero Cakir a córner y el propio jugador del Arsenal cedido por el Real Madrid hizo el saque de esquina, Sorloth remató, pero se fue ligeramente alto al centro.



No fue suficiente para una Noruega que se movió a ráfagas desequilibradas de juego y que terminó de perder la paciencia con la expulsión de Thorstvedt en el 80' -apenas disputó diez minutos de partido- por una durísima entrada sobre Erkin en la medular del campo.



Poco más hubo que decir, Haaland fue sustituido en el 83 y el partido concluyó con un 0-3 para Turquía que se coloca líder del Grupo G con seis puntos y deja a Noruega en la cuarta plaza con 3 puntos y ningún gol de su delantero estrella.



EFE