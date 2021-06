Turquía, obligada a reaccionar en la Eurocopa, contra Gales 

Turquía se enfrentará este miércoles a Gales en campo neutral, Bakú, pero se siente como en casa porque los azerbaiyanos consideran a los turcos un pueblo hermano que les ayudó a ganar la reciente guerra en Nagorno Karabaj.

La derrota en el encuentro inaugural en Roma ante Italia (3-0) desveló notables carencias en el conjunto otomano, que en la fase de clasificación había presentado el mejor balance defensivo junto con Bélgica tras encajar solamente tres goles y mantener la portería a cero en ocho partidos.



Turquía está, por lo tanto, más que obligada a reaccionar, o como dijo Senol Gunes a sus pupilos en el vestario del Olímpico romano, a comenzar la Eurocopa en el Olímpico de Bakú.



El técnico conminó a sus jugadores a que se olvidaran el encuentro, limpiaran sus mentes y se tomaran este segundo compromiso como el primero del torneo.

Gales no brilló en absoluto.



Durante muchas fases fue superada por Suiza, pero tuvo arrestos para evitar la derrota con un gol de Kieffer Moore a falta de un cuarto de hora para el final. Su capacidad para no rendirse fue su principal virtud en un partido discreto y gris para su gran estrella, Gareth Bale, perdido en la primera parte y algo más participativo en la segunda.

El punto ha sido considerado desde la escuadra de los 'dragones rojos' como muy positivo. Si Turquía no quiere volver a caer en la primera fase y Gales pretende acercarse al conjunto que en la pasada edición de la Eurocopa llegó hasta semifinales la victoria es un imperativo para ambos para presentarse en la última jornada de la fase de grupos con opciones claras.



Senol Gunes podría modificar su once en busca de encontrar la mejor versión de su equipo, y así dar entrada a hombres como Cengiz Under, Irfan Can Kahveci, Ozan Kabak y Kaan Ayhan, y centrar más la posición de Hakan Çalhanoglu. Page terminó mucho más satisfecho del rendimiento de su equipo y elogió el trabajo de todo el bloque, incluido el extremo del Manchester United Dan James, que mostró su disgusto cuando fue reemplazado porque el técnico consideró que físicamente ya no aguantaba más.



No obstante, el seleccionador galés ha insinuado la posibilidad de introducir algún que otro cambio para el segundo partido ante la acumulación de partidos en pocos días e incluso modificar algo el sistema, con la opción de plantear una zaga con tres centrales, ya que "Turquía es un tipo de equipo diferente y tiene una forma diferente de jugar".



Hora: 11 a. m.

TV: Directv Sports



EFE

