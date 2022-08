La pelea del fin de semana entre los técnicos Thomas Tuchel, del Chelsea, y Antonio Conte, del Tottenham, en el clásico de Londres, fue la imagen de la jornada en el fútbol inglés, con eco a nivel mundial.

En redes el tema ha estado candente. Y los fanáticos colombianos no se quedaron por fuera de la discusión.



En Twitter comparan la discusión de Conte con Tuchel, que casi se van a las manos, con un episodio entre entrenadores colombianos.

Bolillo vs. Pinto

Fue una pelea entre los técnicos Jorge Luis Pinto y Hernán Bolillo Gómez, durante un partido de selecciones entre Panamá y Honduras en 2017.



El problema se presentó en el intermedio del partido que Honduras le ganó 1-0 a Panamá en la Copa Uncaf. El gol, anotado por Eddie Hernández, llegó luego de una pena máxima muy discutida por los panameños.



Al terminar la primera etapa, Pinto y Gómez parecían hablar amistosamente, pero luego, el DT de Honduras dijo alguna frase que sacó de casillas a 'Bolillo', que lo tomó del cuello e intentó agredirlo. Un asistente se llevó a Pinto, mientras un policía agarró al entrenador de Panamá.



'Bolillo', después del partido, dijo que Pinto los estaba acusando de haber comprado un árbitro.El pasado 16 de noviembre, Panamá venció 0-1 a Honduras en San Pedro Sula, en la eliminatoria para el Mundial de Rusia 2018, y Pinto se quejó ese día del trabajo del árbitro, el cubano Yadel Martínez.

"Al terminar el partido, Pinto me dijo 'Yo me estoy desquitando del robo de Panamá a Honduras en San Pedro Sula'. yo no le puedo permitir a Pinto que diga que Panamá pagó el árbitro del partido entre Honduras y Panamá. Eso es un irrespeto. Es una acusación muy grave la de ese man (sic), que no se la voy a permitir. Panamá es un país honesto y sano", declaró Gómez.

